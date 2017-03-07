| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北火警2死 刑事局副局長父罹難 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉卡里善之樹 枯木重生開傘花

2017-03-07

〔記者劉曉欣／和美報導〕一樣都是楝樹，命運大不同！彰化縣和美鎮線東路中央分隔島的行道樹「楝樹」被修剪得像是「枯木」，但和美還社里卻有棵被取名為「卡里善之樹」的雨傘樹，就是用生重病回天乏術的楝樹，作為裝置藝術的材料，讓枯木活出新生命。

「卡里善之樹」位於「雨傘工作室」彩虹屋的門前，取名為「卡里善之樹」，因為「卡里善」是和美古地名，這是平埔族原住民巴布薩語族，意謂熱與冷交界處。館長林冠瀚說，當初要做雨傘樹，本來有想要用鐵架來取代樹木，最後找到即將被砍掉的楝樹，因為這棵樹木已經生了重病，救不回來，當下就決定買下來。

「枯木」經過處理變成藝術，樹椏上則是放著色彩鮮豔的雨傘，林冠瀚說，原本是放一般雨傘，後來發現和美風大，為了避免雨傘太常開花，就改成「雙層傘」，讓重疊兩塊傘布之間可以讓空氣自然流動，最新改良則是在傘骨處加上圓圓鐵圈，才不必經常要換傘。

廣告
  • 彰化和美的「卡里善之樹」，就是用生重病回天乏術的楝樹做為雨傘樹，讓枯木有了新生命。（記者劉曉欣攝）

    彰化和美的「卡里善之樹」，就是用生重病回天乏術的楝樹做為雨傘樹，讓枯木有了新生命。（記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
吹薩克斯風給媽祖聽 校長償3年夙願

白沙屯媽祖進香吸引眾多信欣跟隨，回鑾時進入彰化縣境內，首晚就在溪州三條國小駐駕，不僅全村村民欣喜若狂，三條國小校長林淑貞更是驚喜萬分，直呼媽…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：〈中部〉卡里善之樹 枯木重生開傘花


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.