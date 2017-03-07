〈中部〉卡里善之樹 枯木重生開傘花

2017-03-07

〔記者劉曉欣／和美報導〕一樣都是楝樹，命運大不同！彰化縣和美鎮線東路中央分隔島的行道樹「楝樹」被修剪得像是「枯木」，但和美還社里卻有棵被取名為「卡里善之樹」的雨傘樹，就是用生重病回天乏術的楝樹，作為裝置藝術的材料，讓枯木活出新生命。

「卡里善之樹」位於「雨傘工作室」彩虹屋的門前，取名為「卡里善之樹」，因為「卡里善」是和美古地名，這是平埔族原住民巴布薩語族，意謂熱與冷交界處。館長林冠瀚說，當初要做雨傘樹，本來有想要用鐵架來取代樹木，最後找到即將被砍掉的楝樹，因為這棵樹木已經生了重病，救不回來，當下就決定買下來。

「枯木」經過處理變成藝術，樹椏上則是放著色彩鮮豔的雨傘，林冠瀚說，原本是放一般雨傘，後來發現和美風大，為了避免雨傘太常開花，就改成「雙層傘」，讓重疊兩塊傘布之間可以讓空氣自然流動，最新改良則是在傘骨處加上圓圓鐵圈，才不必經常要換傘。