〈中部〉有砍頭有禿頭 彰化行道樹修過頭

2017-03-07

彰市寶山路菩提樹大道光禿禿

〔記者劉曉欣／彰化報導〕植樹節還沒到，彰化市寶山路菩提樹大道、彰化縣道一三四線彰美路、道周路段的印度紫檀以及和美線東路段的楝樹，樹木被修得慘不忍睹，有的還被直接「砍頭」，尤其是寶山路菩提樹大道鄰近縣立體育場，下個月彰化即將主辦全中運，迎賓大道卻變成「光禿禿」大道！

縣議員賴清美表示，彰美路、道周路、線東路的路樹以前也有修剪，但這次真的是「修剪太多了」，有的竟然是「直接腰斬」，真是讓人不忍；縣議員林世賢指出，彰化市寶山路的菩提樹大道，從彰師大寶山校區到軍人公墓的旁，原本綠意盎然，不久前卻變成「光禿禿」，應該要有法源罰則，才能有所規範。

彰美、道周、線東路有遭腰斬

縣府工務處長林漢斌強調，縣道行道樹由工務處管理，彰美路、道周路與線東路都是工務處委由包商修剪，事先要求包商要依據「彰化縣政府行道樹及喬木修剪作業規範」來辦理，未來將加強業者在修剪樹木時，除了影響交通號誌、行車視線以外，枝椏也要適度保留。彰化市寶山路菩提樹大道由彰化師範大學委由彰化市公所修剪，彰化市公所農業課強調，修剪都是依據彰師大的原則。

彰師大總務長黃宗柱表示，樹木至少二年沒有修剪，基於颱風季節的用路人安全與行車視線安全，才進行修剪，同時兼顧美觀與後續的方便維護，菩提樹大約再過三個月就會綠葉茂盛，至於樹幹的切口處也有用癒合劑來保護傷口，整體而言是優點比較多。

農業處表示，原有的「樹木保育條例」沒有罰則，後來修訂增加罰則，以及放寬老樹列管標準，但去年二度送交議會定期大會，未被程序委員會排入議程，今年將會再度提案。

「真得修剪的太醜！」植物專家許丕和表示，這樣修剪容易大量失水，也會影響生長，最好是每年修，樹型也才會比較完整。