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〈中部〉東京食品展今登場 嘉市首度參展

2017-03-07

縣長張花冠七度參加

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕全球第三大專業食品展「2017年東京國際食品展」，七日起一連四天在日本幕張國際展覽館登場，嘉義縣長張花冠今年第七度率團參加東京食品展，同時行銷二○一八年台灣燈會在嘉義縣舉辦；首度參展的嘉義市，由市長涂醒哲領軍帶領包括火雞肉飯、碗粿、茶葉、鳳梨酥、蔬果乾、果醬、豆乾及糕餅等八家業者參展，希望讓嘉義市的優良食品走出台灣，搶攻海外商機。

今年台灣有八個縣市參展，昨天展前記者會，農委會主委林聰賢與張花冠、涂醒哲以及高雄市長陳菊、台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安等縣市首長聯合為「台灣館」宣傳開幕。

嘉縣行銷明年台灣燈會

張花冠說，嘉義縣的農產行銷區有獨特果乾、烏魚子、茶葉、花生等優質農產，吸引各國消費者注意，希望用最棒的農產與世界交流；而二○一八年台灣燈會將在嘉義縣舉辦，縣府團隊也將推薦給世界各地朋友，歡迎各國遊客來嘉義旅遊。

涂醒哲說，嘉義市全力拚觀光，展區內不僅以KANO意象結合城市觀光地圖，行銷城市之美，八日也將舉辦東京旅遊推薦會，現場製作火雞肉飯，要用特色美食吸引更多日本朋友造訪台灣棒球原鄉嘉義市。

此次，涂醒哲帶領市府團隊赴日考察，除參加東京國際食品展，也將前往東京都福祉保健局、淺草仲見世通商店街、上野阿美橫町等地考察食安，並將前往築地市場、上野等地，了解攤販設置規劃及食安管理，亦將前往千葉龜田綜合病院等地考察智慧醫療，前往正吉苑考察社區長照。

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  • 嘉義市今年首度參加「2017年東京國際食品展」，搶攻海外商機。（嘉義市政府提供）

    嘉義市今年首度參加「2017年東京國際食品展」，搶攻海外商機。（嘉義市政府提供）

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