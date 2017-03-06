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〈南部〉名嘴爆料選總統 柯Ｐ：言之過早

2017-03-06

〔記者王涵平／台南報導〕名嘴爆料柯Ｐ若未連任就爭取二○二○年總統，柯文哲昨天表示，言之過早。

四日播出的《政經看民視》中，資深媒體人胡忠信表示，柯文哲曾對他說一定會爭取連任台北市長，如果不是他連任，就會爭取二○二○年總統。胡忠信說，這是柯文哲親口對他說的，「我講話負責任。」

柯Ｐ昨表示，是在接受訪問時被問到二○二○年沒有連任的話有何想法，當時回答「再說、再說」，結果開始講一大堆，實在想太多了，把今天的事情做好再說啦。

不過，昨從無米樂社區到蘭展，柯Ｐ所到之處都受到熱烈歡迎，短短一段路得多人開道才能順利通過，有民眾直說：「可以選總統了。」

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