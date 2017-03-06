〈南部〉搶2020世界蘭展 台北、台南互不讓

2017-03-06

〔記者王涵平／後壁報導〕台北市長柯文哲昨率市政團隊參觀台灣國際蘭展，所到之處，民眾爭睹、競相合影，將極力爭取二○二○世界蘭展。

柯P參訪蘭展 民眾爭睹

柯文哲先前往無米樂故鄉參訪，崑濱伯贈送冠軍米，柯Ｐ夫婦品嘗冠軍米發粿，地方也祝台北市政發發發。

生產崑濱伯冠軍米的芳榮米廠贈送無米樂木盒及復古草編的文創米禮盒，柯Ｐ表示，台北市是整個台灣的櫥窗，各縣市有好的文創產品到台北賣價格也可以比較高。

柯Ｐ夫婦下午抵達蘭展會場時，現場民眾爭睹柯Ｐ夫婦，有些想合影，還有廠商爭邀柯Ｐ夫婦參觀，柯Ｐ夫婦還受邀參觀農特產專區、試吃農特產品，為台南新農人打氣。

柯Ｐ表示，沒有想到蘭花有如此多樣性，滿驚訝的，且蘭花目前佔台灣產值一百億元，是很重要的經濟農作物，台北市政府將會努力爭取二○二○世界蘭展，透過台北市將台灣蘭花推向全世界，後續將與蘭協聯繫。

南市農業局長許漢卿表示，柯市長獲得的資訊可能有誤，目前世界蘭展確定在台灣舉辦，但尚未決定在哪個縣市，傳台中也有意爭取，台南已極力爭取留在台南舉辦。有民眾認為，蘭展是台南唯一，絕不能被台北搶走，但若世界級展覽要在台南舉辦，交通需先弄好，以免讓外國賓客失望。