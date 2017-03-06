〈南部〉搶2020世界蘭展 台北、台南互不讓
2017-03-06
〔記者王涵平／後壁報導〕台北市長柯文哲昨率市政團隊參觀台灣國際蘭展，所到之處，民眾爭睹、競相合影，將極力爭取二○二○世界蘭展。
柯P參訪蘭展 民眾爭睹
柯文哲先前往無米樂故鄉參訪，崑濱伯贈送冠軍米，柯Ｐ夫婦品嘗冠軍米發粿，地方也祝台北市政發發發。
生產崑濱伯冠軍米的芳榮米廠贈送無米樂木盒及復古草編的文創米禮盒，柯Ｐ表示，台北市是整個台灣的櫥窗，各縣市有好的文創產品到台北賣價格也可以比較高。
柯Ｐ夫婦下午抵達蘭展會場時，現場民眾爭睹柯Ｐ夫婦，有些想合影，還有廠商爭邀柯Ｐ夫婦參觀，柯Ｐ夫婦還受邀參觀農特產專區、試吃農特產品，為台南新農人打氣。
柯Ｐ表示，沒有想到蘭花有如此多樣性，滿驚訝的，且蘭花目前佔台灣產值一百億元，是很重要的經濟農作物，台北市政府將會努力爭取二○二○世界蘭展，透過台北市將台灣蘭花推向全世界，後續將與蘭協聯繫。
南市農業局長許漢卿表示，柯市長獲得的資訊可能有誤，目前世界蘭展確定在台灣舉辦，但尚未決定在哪個縣市，傳台中也有意爭取，台南已極力爭取留在台南舉辦。有民眾認為，蘭展是台南唯一，絕不能被台北搶走，但若世界級展覽要在台南舉辦，交通需先弄好，以免讓外國賓客失望。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
台東中小學聯運 3項破大會紀錄
台東縣中等學校暨國民小學聯合運動會昨天圓滿落幕，共有三項打破大會紀錄，其中台東高中陽伯恩在高男組鐵餅、鉛球決賽表現亮眼，雙破紀錄，知本國中吳…
網友回應
熱門新聞
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 汪小菲飯店爆無照營業 大S：他的挫折非常大
- 2台灣毒販 遭印警圍捕 1死
- 《TAIPEI TIMES 焦點》No independence for Taiwan, HK: Li
- 經典賽今開打 南韓出戰以色列 賽事預告與轉播
- 新聞幕後》美中這樣對話
- 洪雪芬／鐵籠
- 自由廣場》開戰吧！馬英九
- 沒有最強只有更強 高國豪二奪MVP
- 冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押
- 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
- HBL》冠軍戰出場秀酷炫 首創3D投影
- 侯昌明爆老婆花錢不看價錢 還會「作假帳」
- 挺川大遊行 與反對者爆流血衝突
- 中國GDP成長目標剩6.5% 去產能、防泡沫成重點
- 廖文揚中繼闖關 投滿5局
- 〈國際現場〉寶獅雪鐵龍將收購歐寶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Interest rate phase-out plan unchanged
- 〈50 Plus〉更年期之後 更豁達
- 自由廣場》中興大學這一堂公民課
- 毒品處理危機 衝擊高層人事佈局
- 英女王每天吃什麼 皇家菜單大揭密
- 小賈當人體高爾夫球座 險被紅髮艾德打爛帥臉
- 首爾經典傳真》孵蛋容易養蛋難
- NBA》豪奪18分 仍難補破網
- 英核電廠除役 年預算千億
- 〈品牌故事〉董事長捲褲管入窯 造就冠軍磁磚
- 理光頭奪影后 尤莉亞《天堂》飆演技
- 〈婚姻研究院〉少年夫妻 老來伴
- VIXX隊長N獨會台粉 陽明山看夜景爽被招待
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Office reiterates commitment to workers’ rights
- 自由廣場》老共已認輸，老Ｋ還在「地動山搖」？
- 川普指控大選竊聽 歐巴馬斥完全不實
- 蘆洲大樓火警1女昏迷送醫 現場持續搶救中
- 首座風機碼頭 落腳台中
- MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
- 陳師孟：將彈劾黨國思想司法官
- 壽星1局爆 嘟嘟今「修」練
- 重建修道院啤酒廠 義國神父募款
- 川普揚言課稅 中企加快在美建廠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉搶2020世界蘭展 台北、台南互不讓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分