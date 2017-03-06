〈南部〉反興建掩埋場 龍船里自救會成立
〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕龍崎區牛埔里的事業廢棄物處理中心設置計畫，因有河川污染疑慮與地震安全問題，長期以來爭議不休，昨天在各界聲援下，緊鄰的龍船里成立了「反毒」自救會，將以分進合擊的策略，力阻掩埋場興建，更籲請總統蔡英文，協助落實土地轉型正義。
籲總統落實土地轉型正義
與會立委王定宇也說，掩埋場的開發許可執照迄今已展延三次，才導致爭議持續延宕，將全力監督，讓這起紛擾當地逾十年計畫案，就此終結。
歐欣：配合政策且通過環評
至於遭點名批評的歐欣環保公司則發表聲明，該案是配合國家政策所規劃，之前已通過環評，去年也正式行文，強調不收受有毒害的事業廢棄物。長期以來，也全力做好敦親睦鄰，與在地居民共創美好的生活，希望外界切勿再污衊。
行政院退輔會為協助已停產的龍崎工廠民營化轉型，與歐欣公司合作，推動設置事業廢棄物處理中心，九十一年定案，地方正反意見都有，爭議持續迄今。
環團、學界等調查後，認為場址位於知名的月世界地景中，發展觀光比較適宜，且在二仁溪上游，恐遭事業廢棄物毒害，還有活動斷層行經，安全性令人質疑，群起反對。繼牛埔里長陳永和三年前返鄉參選，對抗推動計畫的歐欣公司，龍船居民昨天也號召成立「反對有毒廢棄物固化掩埋自救會」，以具體行動力挺。
召集人由龍船里長余福雄擔任，在地的前鄉民代表會主席陳石森也到場，環盟、教師、保育、水資源等團體，以及大學生，還有來自各行政區的民眾，「插旗立盟」，收到的支持連署書逾四百份。
自救會總幹事高清南表示，市府曾於六年前的五月向中央要求暫緩執行經濟部所提的這起掩埋場規劃案，當時閣揆吳敦義裁示各單位繼續協調，若無法達成共識就不推動，如今綠營已全面執政，蔡總統有必要在土地轉型正義上做宣示，讓環境永續。
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