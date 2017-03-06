〈南部〉《焦點評論》空污跑馬
2017-03-06
台南一年一度盛大古都國際馬拉松賽昨天舉辦，但環團卻質疑上萬民眾在空品不佳的環境下跑馬拉松，非但不是一種健康的事，反而對健康是一種戕害。台灣在目前無法徹底解決空污的情況下，如何重新建立舉辦戶外活動的遊戲機制？不妨思考。
在空品不佳的情況下舉辦路跑而遭到環團質疑，其實不只是台南有的情況，從北至南不少縣市其實近年來都面臨到類似的情況。尤其去年各級學校辦運動會，遭家長及環團抗議空氣品質糟糕卻辦運動會的情況也是歷歷在目，可見這已非單一事件，而呈常態趨勢。
不過檢視近年來環團抗議歸抗議、提醒歸提醒，但不論是公辦或是私辦的戶外大型活動，幾乎沒有任何一場，主辦單位會願意因為空污問題而停辦的。
例如昨天的古都馬拉松，事實上環團早就提出呼籲希望考慮改期，看來並未獲得正視，但也如同參與比賽的議員所言，一場早已決定的活動，很難判斷是否應該改期，而誰又能確定改期後的活動日，不會有空品不佳的問題？
其實根本之計，是台灣從北到南徹底解決空污問題，起碼要減少空污影響的天數及程度。但在具體成效未見之前，重新檢討大型戶外活動舉辦的日期及時間，的確已是當務之急了。
（記者唐在馨）
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