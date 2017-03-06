〈南部〉愛河鐵人賽 千人競逐

2017-03-06

〔記者方志賢／高雄報導〕二○一七年高雄愛河國際鐵人三項昨開跑，共吸引國內外一千人參加，日本、香港等國際選手，也到場與國內選手切磋，經過一番激烈競逐，林威志、張嘉家分別奪得男子、女子組總和成績金牌，並獲大會獎金一萬元獎勵。

「愛河國際鐵人三項」今年邁入第十一年，兩天的賽程， 四日為半程賽與歡樂路跑、昨天則進行標鐵賽，提供選手不同的賽程體驗，共吸引半程賽二百五十名及標鐵賽七百五十名選手、總計一千人參賽。

日本「伊勢志摩．里海」鐵人三項競賽主辦單位，也到場觀摩賽事的辦理情況，並派出四位選手參加，曾十八度入選日本代表權的Teppei Takeuchi，也到場與國內選手切磋。

這項比賽也列為今年高雄市全國運動會鐵人三項代表隊選拔指定賽事，國內鐵人一哥謝昇諺、國手蔡曜宇、新秀林威志，上一屆全運會女子組二、三名的黃于嫣、張綺文及王千由等均入選。

昨標鐵賽游泳距離一千五百公尺，選手須游過七賢橋、中正橋下至國賓飯店前水域折返。騎車項目路線從中都濕地周邊，沿同盟路、建國橋、美都路、河西路等繞行六圈。路跑項目從建國橋至五福橋的愛河周邊自行車道繞行三圈。

高雄愛河國際鐵人三項競賽參加四次均封后的張嘉家，賽後指出今年是新路線，單車路線彎道頗多，難度增加，對許多選手來說是技巧、膽識與耐性的一大考驗。張婷婷、張綺文則分獲二、三名。

新秀林威志賽後表示，很高興奪得金牌。這是他第二次參加高雄愛河國際鐵人三項，去年單車中途爆胎，失去奪牌機會，今年終於摘金雪恥。謝昇諺、張家豪則分別取得二、三名。