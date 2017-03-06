〈南部〉老街再造 澎湖文康市場都更啟動

2017-03-06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖史上首宗都更案，由早餐街及擁有唯一電影院的文康街率先做起，昨日在二位更新會會長鮑惠娟、廖進昌代表住戶，與代辦都更案的杰新實業有限公司完成簽約，象徵文康市場的更新正式啟動，縣長陳光復與議長劉陳昭玲到場見證。

位在馬公鬧區的文康街，以早餐街及澎湖唯一電影院中興戲院聞名，歷史相當悠久，但因街區內的房屋為海砂屋，早已老舊亟待翻新，然而房屋為連棟興建，僅有同步翻修一途，但現地除了私人地，另有國有地、縣有地，如欲全面更新，唯有都市更新一途，在澎湖縣政府介入輔導下，成為澎湖史上首宗民間自主都更案。

見證簽約的縣長陳光復表示，文康市場在民國五十、六十年代，是馬公地區生意最興隆的零售市場，而中興戲院為馬公市三家戲院之一，現在更是碩果僅存的一家戲院，然而建物老舊，在商業核心地帶已顯突兀，如今能透過自主更新的方式，讓官方和民間能以夥伴模式，一起推動街區再造，塑造澎湖是宜居、觀光與海洋城市。

陳光復強調，以早餐街為主體的更新案，將以嶄新的大樓為藍圖進行重建，重建後，仍將住商混合使用，以中興戲院為主體的更新案重建，則計畫以更大型的戲院為設計，期待更新案能早日落實，共同打造澎湖都市新風貌。