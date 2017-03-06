〈南部〉璞園樹葬區 挨批荒蕪淒涼
2017-03-06
〔記者王榮祥／高雄報導〕近清明時節，高雄璞園樹葬園區被爆景象荒蕪淒涼，跟兩年前開幕時差太多，根本不像往生者「宜居」處！高市殯葬管理處澄清，主要因去年颱風造成植栽、設施毀損，已完成發包、近期將進場整修。
璞園樹葬區位於高雄燕巢深水的軍人公墓旁，園區總面積約○．四公頃，規劃四處樹葬區、總計六百個穴位，另有一處灑葬區，民國一○三年四月啟用。
圓石基座不見 多處雜草枯枝
民眾指出，近幾次與親友到璞園悼念時，眼中所見跟兩年前隆重景象差太多，原本花木扶疏的場景、為先人特別設計的空間，多被雜草枯枝掩蓋，璞園圓石下的基座不知去向，原設計花圃也不見花草。
讀者還整理出兩年前多張圖檔，與現今場景做比較，也凸顯璞園環境須儘快整頓。
讀者補充，很肯定高雄市政府推動墓園遷葬、推廣樹葬等努力，但對於樹葬區維護情況則感覺失望，盼市府正視與積極處理。
殯葬處︰颱風損毀 已發包整修
殯葬處說明，主要是去年多個颱風造成樹葬區植栽、設施與周遭環境毀損，日前已完成發包程序，廠商近期將進場整理，包括綠美化；而樹葬區不同區塊會輪流翻土重整，期間景象可能讓民眾誤會。
殯葬處統計，目前公營兩處樹葬區在燕巢（璞園）與旗山，燕巢六百個穴位第一輪兩百餘位已滿，正在整地中，第二輪二五六個穴位開放中，已使用八個；旗山八百個穴位民國九十九年啟用，第一輪全滿，第二輪四百個已使用八十四個。
殯葬處指出，近一年樹葬觀念逐漸被民眾接受，尤其去年登記者比前年明顯增加，殯葬處也正評估第三處樹葬區，預定在茄萣區。
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