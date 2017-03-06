〈南部〉陳定庵邀爸媽「玩皮」 圓創業夢

2017-03-06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕二十六歲青年陳定庵，研究所畢業後決定回鄉創業，並把爸媽一起「拖下水」，三年內在網路平台賣出一萬七千多件皮革商品，還在潮州開設實體店面，實現開店當老闆的夢想。

陳定庵說，媽媽很喜歡動手做手工藝，二○一三年的母親節，他就送媽媽一本皮件工具書和一套工具組，沒想到隔天媽媽就做出一個精美的收納包，讓他萌生創業念頭。

中正大學行銷管理研究所畢業的陳定庵，透過臉書和朋友分享媽媽的作品，吸引朋友們熱烈回應，於是與媽媽合作創業，父親練得一手好字，加入為皮件刻字電燒行列，打造客製化商品。

三人合作打出名聲

爸爸擅長刻字、媽媽有製作商品的手藝，陳定庵負責行銷，從臉書粉絲團開始，再到網拍商場，陳定庵把產品定為實用性導向，生產大家常用的物件，像是悠遊卡夾、識別證套、零錢包、皮帶等。

陳定庵說，念大學時他「偶爾」才回潮州，創業念頭興起後，他就想起個頭，做出讓人想來潮州的特色，希望能有更多潮州遊子願意回鄉，打造家鄉的魅力。