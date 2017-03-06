〈南部〉台東中小學聯運 3項破大會紀錄
2017-03-06
〔記者張存薇／台東報導〕台東縣中等學校暨國民小學聯合運動會昨天圓滿落幕，共有三項打破大會紀錄，其中台東高中陽伯恩在高男組鐵餅、鉛球決賽表現亮眼，雙破紀錄，知本國中吳以平也在國女組鏈球決賽擲出十九點七零公尺刷新紀錄。
台東縣中小學聯合運動會共有九百四十五位選手參賽，在台東縣立體育場舉辦兩天田徑賽事，在地好手台東高中陽伯恩前天在高男組鐵餅決賽以四十八點九五公尺、打破自己去年的四十七點零三公尺紀錄，昨天在鉛球決賽時奮力一擲，以十六點六零公尺打破去年自己十六點零九公尺紀錄。
國中女子組鏈球決賽昨天也傳佳績，知本國中吳以平擲出十九點七零公尺新紀錄，打破去年同為知本國中選手張家甄十七點八五公尺紀錄。
總錦標部分，高中男子組由台東體中高中部奪得，其次為台東高中、公東高工，高女組冠軍亦為台東體中高中部，其次是台東專科高中部、台東女中。
國中男子組冠軍為台東體中國中部、其次為知本國中、關山國中；國中女子組第一名為台東體中國中部，寶桑及知本國中並列亞軍。
國小男子組新生國小是大贏家，其次為東大附小、豐榮國小，國小女子組第一名為霧鹿國小，其次為豐榮、土坂國小。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
台東中小學聯運 3項破大會紀錄
台東縣中等學校暨國民小學聯合運動會昨天圓滿落幕，共有三項打破大會紀錄，其中台東高中陽伯恩在高男組鐵餅、鉛球決賽表現亮眼，雙破紀錄，知本國中吳…
網友回應
熱門新聞
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 汪小菲飯店爆無照營業 大S：他的挫折非常大
- 2台灣毒販 遭印警圍捕 1死
- 《TAIPEI TIMES 焦點》No independence for Taiwan, HK: Li
- 經典賽今開打 南韓出戰以色列 賽事預告與轉播
- 新聞幕後》美中這樣對話
- 洪雪芬／鐵籠
- 自由廣場》開戰吧！馬英九
- 沒有最強只有更強 高國豪二奪MVP
- 冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押
- 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
- HBL》冠軍戰出場秀酷炫 首創3D投影
- 侯昌明爆老婆花錢不看價錢 還會「作假帳」
- 挺川大遊行 與反對者爆流血衝突
- 中國GDP成長目標剩6.5% 去產能、防泡沫成重點
- 廖文揚中繼闖關 投滿5局
- 〈國際現場〉寶獅雪鐵龍將收購歐寶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Interest rate phase-out plan unchanged
- 〈50 Plus〉更年期之後 更豁達
- 自由廣場》中興大學這一堂公民課
- 毒品處理危機 衝擊高層人事佈局
- 英女王每天吃什麼 皇家菜單大揭密
- 小賈當人體高爾夫球座 險被紅髮艾德打爛帥臉
- 首爾經典傳真》孵蛋容易養蛋難
- NBA》豪奪18分 仍難補破網
- 英核電廠除役 年預算千億
- 〈品牌故事〉董事長捲褲管入窯 造就冠軍磁磚
- 理光頭奪影后 尤莉亞《天堂》飆演技
- 〈婚姻研究院〉少年夫妻 老來伴
- VIXX隊長N獨會台粉 陽明山看夜景爽被招待
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Office reiterates commitment to workers’ rights
- 自由廣場》老共已認輸，老Ｋ還在「地動山搖」？
- 川普指控大選竊聽 歐巴馬斥完全不實
- 蘆洲大樓火警1女昏迷送醫 現場持續搶救中
- 首座風機碼頭 落腳台中
- MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
- 陳師孟：將彈劾黨國思想司法官
- 壽星1局爆 嘟嘟今「修」練
- 重建修道院啤酒廠 義國神父募款
- 川普揚言課稅 中企加快在美建廠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉台東中小學聯運 3項破大會紀錄
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分