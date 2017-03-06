〈南部〉台東中小學聯運 3項破大會紀錄

2017-03-06

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣中等學校暨國民小學聯合運動會昨天圓滿落幕，共有三項打破大會紀錄，其中台東高中陽伯恩在高男組鐵餅、鉛球決賽表現亮眼，雙破紀錄，知本國中吳以平也在國女組鏈球決賽擲出十九點七零公尺刷新紀錄。

台東縣中小學聯合運動會共有九百四十五位選手參賽，在台東縣立體育場舉辦兩天田徑賽事，在地好手台東高中陽伯恩前天在高男組鐵餅決賽以四十八點九五公尺、打破自己去年的四十七點零三公尺紀錄，昨天在鉛球決賽時奮力一擲，以十六點六零公尺打破去年自己十六點零九公尺紀錄。

國中女子組鏈球決賽昨天也傳佳績，知本國中吳以平擲出十九點七零公尺新紀錄，打破去年同為知本國中選手張家甄十七點八五公尺紀錄。

總錦標部分，高中男子組由台東體中高中部奪得，其次為台東高中、公東高工，高女組冠軍亦為台東體中高中部，其次是台東專科高中部、台東女中。

國中男子組冠軍為台東體中國中部、其次為知本國中、關山國中；國中女子組第一名為台東體中國中部，寶桑及知本國中並列亞軍。

國小男子組新生國小是大贏家，其次為東大附小、豐榮國小，國小女子組第一名為霧鹿國小，其次為豐榮、土坂國小。