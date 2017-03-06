| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉長照2.0納口腔照護 台東牙醫師不缺席

2017-03-06

前進養護中心 教口腔保健

〔記者王秀亭／台東報導〕長照2.0將口腔照護納入服務範圍，台東縣牙醫師公會為加強有長照需求者平日的口腔預防保健，前進老人養護中心，教導護理人員、照服員及長輩們口腔照護知識與技能，並送上身障者專用牙刷，宣示台東牙醫師在長照體系不缺席；理事長施皇仰表示，有長照需求者若無法順利咀嚼、吞嚥，會增加罹慢性病的風險，患吸入性肺炎也是一般老人的兩倍，與其後端治療，不如做好事前預防。

保有咀嚼功能 可降低失智

「能咀嚼就不要插鼻胃管。」施皇仰指出，老人保有咀嚼功能，才可以有品質的老化，不僅是吃東西提供身體營養，透過咀嚼牽動頭部肌肉神經，有助降低失智症，且經統計，口腔功能差的長輩罹吸入性肺炎的比例是一般老人的兩倍，因此，老人口腔照護理念的推動很重要，尤其老人養護中心的住民是老年人口中最需要被照顧的一群，台東縣牙醫師公會計畫從老人養護中心著手協助。

台東縣牙醫師公會前進柏林老人養護中心，特殊需求者口腔照護委員會主委黃明裕醫師在活動開始前，透過身障口腔照護課程，增加養護中心護理人員及照服員對特殊需求者口腔照護的知識與技能，再以牙齒模型，實地教導長輩們正確刷牙知識，隨後護理人員設計輕鬆活潑的闖關關卡，長輩們逐一示範自己的刷牙方式，牙醫師們再從中提醒正確刷牙姿勢。

台東縣牙醫師公會會員、海端鄉衛生所主任陳境治說，長輩們最常見的錯誤刷牙知識，包括睡前沒刷牙，隔天早起才刷牙，及刷牙姿勢長期錯誤。

廣告
  • 參加闖關的阿嬤認真的告訴牙醫師如何刷牙。 （記者王秀亭攝）

    參加闖關的阿嬤認真的告訴牙醫師如何刷牙。 （記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
台東中小學聯運 3項破大會紀錄

台東縣中等學校暨國民小學聯合運動會昨天圓滿落幕，共有三項打破大會紀錄，其中台東高中陽伯恩在高男組鐵餅、鉛球決賽表現亮眼，雙破紀錄，知本國中吳…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉長照2.0納口腔照護 台東牙醫師不缺席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.