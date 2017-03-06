〈南部〉長照2.0納口腔照護 台東牙醫師不缺席

2017-03-06

前進養護中心 教口腔保健

〔記者王秀亭／台東報導〕長照2.0將口腔照護納入服務範圍，台東縣牙醫師公會為加強有長照需求者平日的口腔預防保健，前進老人養護中心，教導護理人員、照服員及長輩們口腔照護知識與技能，並送上身障者專用牙刷，宣示台東牙醫師在長照體系不缺席；理事長施皇仰表示，有長照需求者若無法順利咀嚼、吞嚥，會增加罹慢性病的風險，患吸入性肺炎也是一般老人的兩倍，與其後端治療，不如做好事前預防。

保有咀嚼功能 可降低失智

「能咀嚼就不要插鼻胃管。」施皇仰指出，老人保有咀嚼功能，才可以有品質的老化，不僅是吃東西提供身體營養，透過咀嚼牽動頭部肌肉神經，有助降低失智症，且經統計，口腔功能差的長輩罹吸入性肺炎的比例是一般老人的兩倍，因此，老人口腔照護理念的推動很重要，尤其老人養護中心的住民是老年人口中最需要被照顧的一群，台東縣牙醫師公會計畫從老人養護中心著手協助。

台東縣牙醫師公會前進柏林老人養護中心，特殊需求者口腔照護委員會主委黃明裕醫師在活動開始前，透過身障口腔照護課程，增加養護中心護理人員及照服員對特殊需求者口腔照護的知識與技能，再以牙齒模型，實地教導長輩們正確刷牙知識，隨後護理人員設計輕鬆活潑的闖關關卡，長輩們逐一示範自己的刷牙方式，牙醫師們再從中提醒正確刷牙姿勢。

台東縣牙醫師公會會員、海端鄉衛生所主任陳境治說，長輩們最常見的錯誤刷牙知識，包括睡前沒刷牙，隔天早起才刷牙，及刷牙姿勢長期錯誤。