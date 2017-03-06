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〈南部〉撞斷200萬元測速桿 交通隊求償50萬

2017-03-06

限速50公里 惹民怨

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏一八七線是往返東港、崁頂的主要道路，三年前拓寬為雙向二線道後，用路人車速加快卻導致車禍頻傳，屏東縣警局交通隊為此在崁頂端設置測速照相桿，且限速僅五十公里，不少駕駛人因而吃上罰單，最近卻有民眾發現測速照相桿「不見了」，原來是被一部自小客車攔腰掃斷，有人叫好，直呼是「為民除害！」。

小客車失控撞上側翻

「撞的好！」，時速上限僅五十公里，測速桿設立之初就屢屢引來鄉民批評「實在太低了」，但警方認為該路段從雙線縮為單線道，汽車有減速必要，堅持不調高速限，不過前幾天該測速桿卻「腰折了」。

二月廿二日凌晨二時許，廿一歲洪姓男子開車搭載三名乘客行經該路段內側車道，失控撞上中央分隔島上路燈，車尾橫掃一八○度將測速照相「攔腰斬」，頂端機箱被撞斷至對向車道，肇事自小客車側翻毀損，車道上散落一地殘骸，幸運的是，車上四人僅受輕傷。

警方：肇事者無酒駕

交通隊指出，肇事駕駛洪男並未有酒精反應，洪男自稱因車速過快導致失控而撞上，一般類似的測速照相桿要價從一百六十萬到二百二十萬元不等，交通隊依受損程度將向該駕駛求償約五十萬元修復。

該測速桿被撞斷，不少用路人「額手稱慶」，直呼「事主功德無量！」，也有人看到滿地殘骸，則是驚呼「好恐怖」。

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  • 崁頂測速照相桿遭自撞小客車攔腰斬斷。 （記者陳彥廷翻攝）

    崁頂測速照相桿遭自撞小客車攔腰斬斷。 （記者陳彥廷翻攝）

  • 自小客車將測速照相桿攔腰撞斷，場面十分可怕，不過車上四人僅受輕傷。（記者陳彥廷翻攝） （記者陳彥廷翻攝）

    自小客車將測速照相桿攔腰撞斷，場面十分可怕，不過車上四人僅受輕傷。（記者陳彥廷翻攝） （記者陳彥廷翻攝）

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