〈台北都會〉王道銀行 再推內科免費接駁車

2017-03-06

市府不辦民間辦

〔記者陳紜甄／台北報導〕內科接駁公車再度闢駛！為紓解內科交通壅塞，台北市交通局曾推出內科西湖線與內科港墘線免費接駁公車試辦計畫，但試辦結束後，交通局無續辦意願；公車業者甚至評估該路線一旦「付費」恐造成虧損，也不考慮闢駛。唯有民間公司王道銀行再度推出免費接駁公車，延續該項服務，民眾即日起至五月八日，皆可免費搭乘。

即日起至5月8日免費搭乘

交通局去年八月至十月試辦「綠色運輸試辦計畫」，增闢內科西湖線與內科港墘線免費接駁公車，平均日運量有八五○人次，載運客數量每週皆有成長。試辦計畫成效良好，但交通局表示，該計畫僅優惠內科上班民眾，因有失公平性，未來不再續辦。

交通局表示，三個月試辦計畫期間，民眾搭乘接駁公車意願踴躍。但公車業者認為，如果從「免費」改為「付費」，民眾搭乘意願會減低，憂心一旦營運時，「沒有辦法撐起這條路線」，因此不考慮闢駛付費接駁公車。

公車業者：一旦付費恐虧損

大都會客運營運部副理張世峰表示，捷運文湖線剛通車時，曾推出從捷運西湖站至內科的付費專車，但成效不佳，「幾乎都是空車」，無人搭乘。當時大都會客運並派人現場觀察民眾搭乘情形，發現民眾從捷運站出站後，多步行到公司，而非付費搭乘公車前往。

公運處陸續闢駛板橋、淡水至內科的快速公車。首都客運總經理李建文表示，內科公車路線多且快速公車陸續新增，民眾搭乘方式多元，闢駛內科西湖線與內科港墘線接駁公車，「暫時不需要」。

交通局與公車業者皆無意願續辦，唯有王道銀行有意延續該項計畫，王道銀行即日起至五月八日，民眾可在捷運西湖站與港墘站免費搭乘接駁公車前往內科。