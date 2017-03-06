〈台北都會〉自行車道「斷頭」 專用、共用標示分不清
2017-03-06
市府為市容 認養公有地未畫車道
〔記者張凱翔、何世昌／台北報導〕根據北市交通大隊統計，一○五年自行車違規案件，以不依照號誌、標線行駛佔七成四最大宗。但記者實際走訪發現，自行車道經常斷斷續續，自行車專用道、人車共用道無法分辨，甚至許多YouBike站就設在人行道上，一旦直接騎著走就違法。
YouBike站設人行道 一騎走就違法
記者實地走訪發現，YouBike車柱多設在人行道，但並非所有車柱旁都劃設自行車道。以捷運後山埤站旁的YouBike站點為例，卅八車柱均設在中坡北路旁的人行道上，民眾租車後即在人行道上馳騁而去，卻不料此舉已經觸法。自行車騎士張先生受訪表示，YouBike就是設在人行道上，當然直接騎走才方便。
除了車柱設置，人行道設置也不完整，以忠孝東路為例，僅十字路口劃設自行車道，其餘路段多未見，民眾為了安全多在人行道或騎樓內騎乘。來自美國的遊客Scott受訪表示，在人行道上騎乘YouBike比較輕鬆自在，若未來只能在馬路騎車，他會放棄騎自行車。
後座載著小孩的王太太說，在慢車道騎車太危險，談到「五月開罰新政」，王太太不滿反問，那入侵自行車道的路人會不會開罰？
不依號誌標線行駛 違規最大宗
交通局表示，市府為保持市容景觀一致性，對部分大樓前認養的公有地沒有特別畫出車道，因此才出現車道斷頭現象。至於沒有設置自行車標誌的路口，是因人車頻繁才未劃設，會立牌提醒民眾該路段仍是人車共道。交通大隊表示，對新自行車規定會以一般勤務規模處理，不會特別加強取締，除非遇到惡意人車爭道糾紛，不然會以勸導取代開罰。
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