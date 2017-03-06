〈台北都會〉《台北筆記》帶動產業發展新思維
柯市長上任時宣告，不再舉辦一次性活動，雖為人民省下公帑，但若沒有進一步促進產業發展的政策，就只是一個會省錢，但沒有建設的市長。
今年二月，台北燈節首度移師西門町九天，將大型的節慶式活動直接帶入商圈，成功引入人潮進商圈消費，受惠的是西門商圈店家，不僅市民可賞燈兼逛街，也讓西門町背包客感受到台北的節慶樂趣，對西門町老商圈的再發展有正面作用。
今年三月，市府將台大傳統杜鵑花節，擴大至台大校園之外的商圈，成為台北杜鵑花季，直接串連台北南區八家Live House與溫羅汀獨立書店，舉辦為期一個月的獨立樂團表演、音樂工作坊、音樂電影欣賞、獨立書店與古蹟導覽等活動，不僅讓民眾可白天逛書店、晚上聽音樂，也讓業者因政府整體行銷與活動注入引進消費群而有更多收入，獨立樂團也有更多的表演舞台，一舉三得。
過去政府習慣以發補助款方式，讓商圈舉辦促銷活動，只能帶來短期效益，如何依不同商圈特色，建構不同的節慶式活動，與多樣的活動形式，讓國內外觀光客在特定月份，就會想到來台北一遊，才是市府要更花心思之處。
因此，市府應在促進產業發展前提下，有效投注與分配政府資源，以陽明山花季為例，陽明山櫻花雖著名，但自然景觀已夠吸引人潮，再加上陽明山上幾無商圈，實無須錦上添花舉辦活動。市府也應考慮將跨年晚會移師其他商圈，以促進舊城區產業發展為優先考量。柯市長上任兩年多，不該再守舊缺乏創新，如何讓台北市區中的小產業、小經濟得到協助與發展，遠比花時間搞大巨蛋來得重要。（記者陳曉宜）
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