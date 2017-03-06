〈台北都會〉台北杜鵑花季「藝文fu」 商圈搶搶滾
首度串連獨立書店、Live House
〔記者張議晨／台北報導〕北市府今年擴大舉辦「二○一七台北杜鵑花季」，首度串連公館獨立書店、Live House，合辦多場講座、工作坊及各式音樂展演，昨為杜鵑花季首週末，Live House入場聽眾幾近「爆棚」，有合作店家企盼，明年杜鵑花節延續今年經驗，「讓更多民眾接觸主流圈外的音樂文化」，以新的帶動產業發展模式，讓商圈蓬勃發展。
市府整合業者 首週末展演「爆棚」
北市約有十家Live House，其中有八家聚集於公館一帶，今年以「飛越杜鵑花溫羅汀音樂節」形式，一個月內共有卅六場次樂團表演、音樂講座、工作坊、電影欣賞、饒舌比賽等，三月期間在八家Live House輪番登場。統一優惠票價二百元、贈送小禮物及集點遊戲，吸引民眾入場。
觀傳局副局長陳譽馨說，城南地區有豐富獨立書店及Live House文化，杜鵑花季結合不只音樂展演，還包括野餐、人文導覽等，藉由公部門資源整合串連，利用各式系列活動吸引商圈人潮，間接讓更多人走入書店及音樂展演空間，帶動產業發展。
新模式帶動商圈 業者盼明年續辦
以首週活動來說，PIPE Live Music、女巫店、海邊的卡夫卡入場人數均超乎預期，幾近「爆棚」。女巫店表示，各家Live House都有固定運作模式，首度結合花季，加上市府支持，的確吸引不少從未進場的民眾入場。
PIPE Live Music企劃官靖剛則分析，音樂有統一宣傳，會讓圈子外的民眾願進場看樂團。此外，各家活動期間都提供優惠價格，常到Live House的民眾還可享受優惠票價，等於是創造雙贏，「支持明年能延續辦理」。
海邊的卡夫卡負責人陳瑞凱認為，市府協助建立平台，解決Live House過去一店之力經營的行銷困境，「以首週末演出來說，表演者及民眾回饋都非常正面。」
杜鵑花季除帶動Live House進場熱潮外，文化局也趁花季期間營造「創意街區」，同步串連溫羅汀商圈內的獨立書店，並由獨立書店文化協會理事長陳隆昊帶隊走讀溫羅汀商圈。
陳隆昊認為，過去商圈書店多是「各做各的」，但今年杜鵑花季串連周邊書店，且市府也願提供短中長期資源，協助書店經營者建立各自特色，讓更多人走入書店。陳譽馨強調，若今年度效益及民眾反應良好，明年會朝延續舉辦方向進行。
看見幸福野餐音樂會 今開放報名
〔記者張議晨／台北報導〕台北杜鵑花季已盛大展開，北市觀傳局將在本月十八日於大安森林公園舉辦「看見幸福野餐音樂會」，今天上午八點開放報名，觀傳局表示，報名方式採至少二人一組，限量五百組，報名成功者，可獲得「二○一七台北杜鵑花季」專屬野餐墊。觀傳局指出，活動當天除有餐車市集與攤位進駐，露天音樂台則有藝人韋禮安、謝和弦、女孩與機器人、萊特姐弟、南方二重唱、趙詠華等歌手接力演唱。
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