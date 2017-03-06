〈台北都會〉身障鎖匠改拿彩筆 開畫展「追光」
2017-03-06
〔記者張安蕎／新北報導〕從著名鎖匠到名揚國際的油畫家，自小罹患小兒麻痺的嚴榮宗，以不屈不撓的精神，寫下傳奇般的生命故事，他以「追光勇士」之名發表自傳，昨天首度回到家鄉樹林舉辦個展，吸引數百人參加，多位善心企業家購買一千兩百本「追光勇士」，贈與新北六十所學校，盼將他不向命運低頭的精神傳給各界。
嚴榮宗一歲便罹患小兒麻痺，隨著年紀漸長，四肢肌肉逐漸萎縮，每天都在與時間賽跑，且因家境清寒，十五歲就被迫輟學，隨父親學習開鎖及刻印，他不畏艱苦，每日睡在臭水溝旁苦練，因技術不錯，在樹林開設的「萬鎖之家」遠近馳名，就連警大教官也來向他請益開鎖之道。
五年前他拿起畫筆，在輔助器的支持下，苦心鑽研出「追光」技法，讓畫作即使沒有光線投射，也能有光亮及3D視覺效果，作品獲獎無數，並取得加拿大畫家最高榮譽ＳＦＣＡ席位。
嚴榮宗手拄柺杖，腳一跛一跛的走向台前，他自信的說，上天給他一副殘缺的身體，但他靠自己扭轉命運，別人一天工作八小時，他就做十六小時，希望以自己的畫作及故事，鼓勵正遭逢困境的人，「只有不願意，沒有不可能！」
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