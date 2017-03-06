〈台北都會〉板橋林家花園修復 木造建築治蟲
2017-03-06
〔記者聶瑋齡／新北報導〕受到日韓遊客歡迎的板橋「林家花園」林本源園邸，目前正在進行古蹟修復工程，預計今年七月完工，新北市文資委員表示，古蹟的木頭最怕潮濕跟白蟻，林家花園擁有水池且樹木眾多，讓白蟻孳生、古蹟多處受損，此次修復的重點將著重「治蟲」。
這期修復的古蹟工程範圍包括觀稼樓、來青閣、方鑑齋與汲古書屋，文資委員李乾朗說明，此次施工著重防治白蟻，且採用「生物防治法」，將藥下在白蟻出現的地方，讓白蟻身體產生變化，抑制其蛻變阻絕生長。 此外，古蹟的木造建築整修除了治蟲，尚要修補已爛掉或半腐爛的木頭，不能使用的即換新木，尚可整治的木頭即用補的方式。
另外，古蹟修復的工作報告書也是修復的一部分，文史工作者凌宗魁說，工作報告書是在記錄修復過程的工法與發現、整修與原本建築師設定對照，由專家學者協助記錄；文化局說明，報告書與修復計畫一起進行，等修復完後經文資委員審查後，就會上網公布。
在古蹟修復期間依然有不少民眾到訪，尤其是日韓的觀光客，目前免費開放，文化局指出，古蹟修復完成後就會重新開始收費。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
王道銀行 再推內科免費接駁車
市府不辦民間辦內科接駁公車再度闢駛！為紓解內科交通壅塞，台北市交通局曾推出內科西湖線與內科港墘線免費接駁公車試辦計畫，但試辦結束後，交通局無續辦意願；公車業者甚至評估該路線一旦「付費」恐造成虧損，也不…
網友回應
熱門新聞
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 汪小菲飯店爆無照營業 大S：他的挫折非常大
- 2台灣毒販 遭印警圍捕 1死
- 《TAIPEI TIMES 焦點》No independence for Taiwan, HK: Li
- 經典賽今開打 南韓出戰以色列 賽事預告與轉播
- 新聞幕後》美中這樣對話
- 洪雪芬／鐵籠
- 自由廣場》開戰吧！馬英九
- 沒有最強只有更強 高國豪二奪MVP
- 冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押
- 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
- HBL》冠軍戰出場秀酷炫 首創3D投影
- 侯昌明爆老婆花錢不看價錢 還會「作假帳」
- 挺川大遊行 與反對者爆流血衝突
- 中國GDP成長目標剩6.5% 去產能、防泡沫成重點
- 廖文揚中繼闖關 投滿5局
- 〈國際現場〉寶獅雪鐵龍將收購歐寶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Interest rate phase-out plan unchanged
- 〈50 Plus〉更年期之後 更豁達
- 自由廣場》中興大學這一堂公民課
- 毒品處理危機 衝擊高層人事佈局
- 英女王每天吃什麼 皇家菜單大揭密
- 小賈當人體高爾夫球座 險被紅髮艾德打爛帥臉
- 首爾經典傳真》孵蛋容易養蛋難
- NBA》豪奪18分 仍難補破網
- 英核電廠除役 年預算千億
- 〈品牌故事〉董事長捲褲管入窯 造就冠軍磁磚
- 理光頭奪影后 尤莉亞《天堂》飆演技
- 〈婚姻研究院〉少年夫妻 老來伴
- VIXX隊長N獨會台粉 陽明山看夜景爽被招待
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Office reiterates commitment to workers’ rights
- 自由廣場》老共已認輸，老Ｋ還在「地動山搖」？
- 川普指控大選竊聽 歐巴馬斥完全不實
- 蘆洲大樓火警1女昏迷送醫 現場持續搶救中
- 首座風機碼頭 落腳台中
- MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
- 陳師孟：將彈劾黨國思想司法官
- 壽星1局爆 嘟嘟今「修」練
- 重建修道院啤酒廠 義國神父募款
- 川普揚言課稅 中企加快在美建廠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉板橋林家花園修復 木造建築治蟲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分