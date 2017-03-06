| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉板橋林家花園修復 木造建築治蟲

2017-03-06

〔記者聶瑋齡／新北報導〕受到日韓遊客歡迎的板橋「林家花園」林本源園邸，目前正在進行古蹟修復工程，預計今年七月完工，新北市文資委員表示，古蹟的木頭最怕潮濕跟白蟻，林家花園擁有水池且樹木眾多，讓白蟻孳生、古蹟多處受損，此次修復的重點將著重「治蟲」。

這期修復的古蹟工程範圍包括觀稼樓、來青閣、方鑑齋與汲古書屋，文資委員李乾朗說明，此次施工著重防治白蟻，且採用「生物防治法」，將藥下在白蟻出現的地方，讓白蟻身體產生變化，抑制其蛻變阻絕生長。 此外，古蹟的木造建築整修除了治蟲，尚要修補已爛掉或半腐爛的木頭，不能使用的即換新木，尚可整治的木頭即用補的方式。

另外，古蹟修復的工作報告書也是修復的一部分，文史工作者凌宗魁說，工作報告書是在記錄修復過程的工法與發現、整修與原本建築師設定對照，由專家學者協助記錄；文化局說明，報告書與修復計畫一起進行，等修復完後經文資委員審查後，就會上網公布。

在古蹟修復期間依然有不少民眾到訪，尤其是日韓的觀光客，目前免費開放，文化局指出，古蹟修復完成後就會重新開始收費。

廣告
  • 板橋「林家花園」林本源園邸，目前正在進行古蹟修復工程，預計今年7月完工。（記者聶瑋齡攝）

    板橋「林家花園」林本源園邸，目前正在進行古蹟修復工程，預計今年7月完工。（記者聶瑋齡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
王道銀行 再推內科免費接駁車

市府不辦民間辦內科接駁公車再度闢駛！為紓解內科交通壅塞，台北市交通局曾推出內科西湖線與內科港墘線免費接駁公車試辦計畫，但試辦結束後，交通局無續辦意願；公車業者甚至評估該路線一旦「付費」恐造成虧損，也不…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：〈台北都會〉板橋林家花園修復 木造建築治蟲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.