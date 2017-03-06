〈台北都會〉板橋林家花園修復 木造建築治蟲

2017-03-06

〔記者聶瑋齡／新北報導〕受到日韓遊客歡迎的板橋「林家花園」林本源園邸，目前正在進行古蹟修復工程，預計今年七月完工，新北市文資委員表示，古蹟的木頭最怕潮濕跟白蟻，林家花園擁有水池且樹木眾多，讓白蟻孳生、古蹟多處受損，此次修復的重點將著重「治蟲」。

這期修復的古蹟工程範圍包括觀稼樓、來青閣、方鑑齋與汲古書屋，文資委員李乾朗說明，此次施工著重防治白蟻，且採用「生物防治法」，將藥下在白蟻出現的地方，讓白蟻身體產生變化，抑制其蛻變阻絕生長。 此外，古蹟的木造建築整修除了治蟲，尚要修補已爛掉或半腐爛的木頭，不能使用的即換新木，尚可整治的木頭即用補的方式。

另外，古蹟修復的工作報告書也是修復的一部分，文史工作者凌宗魁說，工作報告書是在記錄修復過程的工法與發現、整修與原本建築師設定對照，由專家學者協助記錄；文化局說明，報告書與修復計畫一起進行，等修復完後經文資委員審查後，就會上網公布。

在古蹟修復期間依然有不少民眾到訪，尤其是日韓的觀光客，目前免費開放，文化局指出，古蹟修復完成後就會重新開始收費。