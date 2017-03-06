〈台北都會〉八斗書屋 專為漁家收集藏書

2017-03-06

許焜山回饋鄉里 自費興設

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市出現首座自費興設、專門以漁民文學、海洋事務為主的書屋「八斗書屋—漁民文學的家」！

出身八斗子漁村的商人許焜山，事業經營有成，將自己收藏多年的漁村文物，在漁村內承租民宅，開闢成為八斗子漁村文物保存館；最近，許焜山進一步回饋鄉里，將自己收藏的海洋、漁民文學的書籍、漁業期刊等，承租漁村文物保存館樓上的民宅展陳，並取名為「八斗書屋—漁民文學的家」。

許焜山說，這些年來他返回八斗子，希望讓幼年八斗子漁村的東西能夠被保存、被記錄下來；看到老漁船報廢，從船上拆解下來的船舵，魚網，漁具，他一一收藏，在八斗街上租民宅收藏，成立八斗子漁村文物保存館分門別類展陳，並請專人整理免費導覽。

海洋、漁民文學為主

最近，八斗子漁村文物保存館樓上民宅要出租，許焜山二話不說又租下，將家中的藏書搬出來，並且把早年收購的柑仔店櫥櫃，搬到八斗書屋當書櫃，漂流木釘製成書桌；許焜山說，小時候想當記者，雖然最後無法如願以償，但是這些年陸陸續續買了海洋文學、漁民文學的書籍，還有朋友捐給他一堆漁業研究書籍、期刊，他統統搬進來。

許焜山說，他希望八斗書屋整理告一段落後，未來能成為研究海洋文學、漁民文學人士休憩的據點，或者是小型研討會開會場所；許焜山說，當然這裡藏書不能跟圖書館相比，只希望民眾走訪八斗子漁村時，來看看書、歇腳品茗話家常。