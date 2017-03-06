〈台北都會〉八斗書屋 專為漁家收集藏書
2017-03-06
許焜山回饋鄉里 自費興設
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市出現首座自費興設、專門以漁民文學、海洋事務為主的書屋「八斗書屋—漁民文學的家」！
出身八斗子漁村的商人許焜山，事業經營有成，將自己收藏多年的漁村文物，在漁村內承租民宅，開闢成為八斗子漁村文物保存館；最近，許焜山進一步回饋鄉里，將自己收藏的海洋、漁民文學的書籍、漁業期刊等，承租漁村文物保存館樓上的民宅展陳，並取名為「八斗書屋—漁民文學的家」。
許焜山說，這些年來他返回八斗子，希望讓幼年八斗子漁村的東西能夠被保存、被記錄下來；看到老漁船報廢，從船上拆解下來的船舵，魚網，漁具，他一一收藏，在八斗街上租民宅收藏，成立八斗子漁村文物保存館分門別類展陳，並請專人整理免費導覽。
海洋、漁民文學為主
最近，八斗子漁村文物保存館樓上民宅要出租，許焜山二話不說又租下，將家中的藏書搬出來，並且把早年收購的柑仔店櫥櫃，搬到八斗書屋當書櫃，漂流木釘製成書桌；許焜山說，小時候想當記者，雖然最後無法如願以償，但是這些年陸陸續續買了海洋文學、漁民文學的書籍，還有朋友捐給他一堆漁業研究書籍、期刊，他統統搬進來。
許焜山說，他希望八斗書屋整理告一段落後，未來能成為研究海洋文學、漁民文學人士休憩的據點，或者是小型研討會開會場所；許焜山說，當然這裡藏書不能跟圖書館相比，只希望民眾走訪八斗子漁村時，來看看書、歇腳品茗話家常。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
王道銀行 再推內科免費接駁車
市府不辦民間辦內科接駁公車再度闢駛！為紓解內科交通壅塞，台北市交通局曾推出內科西湖線與內科港墘線免費接駁公車試辦計畫，但試辦結束後，交通局無續辦意願；公車業者甚至評估該路線一旦「付費」恐造成虧損，也不…
網友回應
熱門新聞
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 汪小菲飯店爆無照營業 大S：他的挫折非常大
- 2台灣毒販 遭印警圍捕 1死
- 《TAIPEI TIMES 焦點》No independence for Taiwan, HK: Li
- 經典賽今開打 南韓出戰以色列 賽事預告與轉播
- 新聞幕後》美中這樣對話
- 洪雪芬／鐵籠
- 自由廣場》開戰吧！馬英九
- 沒有最強只有更強 高國豪二奪MVP
- 冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押
- 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
- HBL》冠軍戰出場秀酷炫 首創3D投影
- 侯昌明爆老婆花錢不看價錢 還會「作假帳」
- 挺川大遊行 與反對者爆流血衝突
- 中國GDP成長目標剩6.5% 去產能、防泡沫成重點
- 廖文揚中繼闖關 投滿5局
- 〈國際現場〉寶獅雪鐵龍將收購歐寶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Interest rate phase-out plan unchanged
- 〈50 Plus〉更年期之後 更豁達
- 自由廣場》中興大學這一堂公民課
- 毒品處理危機 衝擊高層人事佈局
- 英女王每天吃什麼 皇家菜單大揭密
- 小賈當人體高爾夫球座 險被紅髮艾德打爛帥臉
- 首爾經典傳真》孵蛋容易養蛋難
- NBA》豪奪18分 仍難補破網
- 英核電廠除役 年預算千億
- 〈品牌故事〉董事長捲褲管入窯 造就冠軍磁磚
- 理光頭奪影后 尤莉亞《天堂》飆演技
- 〈婚姻研究院〉少年夫妻 老來伴
- VIXX隊長N獨會台粉 陽明山看夜景爽被招待
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Office reiterates commitment to workers’ rights
- 自由廣場》老共已認輸，老Ｋ還在「地動山搖」？
- 川普指控大選竊聽 歐巴馬斥完全不實
- 蘆洲大樓火警1女昏迷送醫 現場持續搶救中
- 首座風機碼頭 落腳台中
- MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
- 陳師孟：將彈劾黨國思想司法官
- 壽星1局爆 嘟嘟今「修」練
- 重建修道院啤酒廠 義國神父募款
- 川普揚言課稅 中企加快在美建廠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉八斗書屋 專為漁家收集藏書
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分