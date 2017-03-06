〈北部〉爆米香轟隆響 失智爺奶笑了

2017-03-06

〔記者王峻祺／花蓮報導〕衛福部花蓮醫院為喚起阿公、阿嬤的年少記憶，邀請田家花蓮米香傳奇負責人田欽銘到日間照顧中心，表演爆米香技藝，現場「砰」的轟隆聲響，逗得年邁長者呵呵大笑，不僅大口咬下久違的爆米香，還開心直呼「這絕對是最難忘的古早味！」

花蓮醫院日照中心長輩平均年齡均達八十歲，過去幾乎都在農村生活，如今多處於失能伴隨失智階段，為鼓勵長者「好漢要提當年勇」，醫院特地推出系列傳統技藝製品介紹，盼能喚起阿公、阿嬤的過往記憶，維持言語能力及愉悅心情。

田家花蓮米香傳奇負責人田欽銘，受邀將載滿製作爆米香工具的發財車，直接開進日照中心廣場，數十名長者坐在椅子上，看著他熟練地把白米倒入機器，配合高壓調控，緊張到摀住雙耳，期待爆米香的出爐瞬間。

「碰！」撲鼻米香隨著巨大聲響飄出爐具，讓現場的阿公、阿嬤開心歡呼。徐姓阿嬤說，過去農村時代零食少，村口常會出現爆米香攤車，大家總是拿碗裝著白米，擠在攤車前等著爆米香，迄今已好久沒有再聽見記憶中的聲響，令人相當懷念。