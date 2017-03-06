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〈北部〉我反對北宜直鐵 臉書號召鄉親響應

2017-03-06

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕近日支持北宜直鐵興建一方動作頻頻，但是反方聲浪也開始在民間沸騰，臉書出現「我是宜蘭人，我反對北宜直鐵」粉絲專頁，號召反對民眾拍照上傳表達聲音。發起人小松說，不能再坐視不管，一定要站出來保護家鄉。

為了爭取行政院八千億元的前瞻基礎建設計畫，「東部快鐵促進會」二日舉行成立大會，聲勢浩大；但民間反彈聲浪也不小，除了宜蘭縣環保聯盟表達反對立場，有人也在臉書發起號召，成立「我是宜蘭人，我反對宜蘭直鐵」粉絲專頁。

發起人小松邀請大家把感受與想法寫下來，不謾罵也不攻擊，只是想讓宜蘭人聲音被聽見，關於我們對土地的感情，對宜蘭生活的期許、對過度建設的擔憂。

小松指出，他是宜蘭人在外縣市工作，看到宜蘭生活品質越來越差，農舍一蓋再蓋，政府一味喊著建設，卻沒有看見薪資過低造成人口外流、地貌改變、人文資產流失，大眾運輸交通規劃不佳這些關鍵問題，希望宜蘭人一起站出來保護家鄉，邀請大家上傳照片、文字發聲。

已有許多人以行動響應，許多民眾認為，北宜直鐵並不能解決交通問題；礁溪的黃萱儀說，必須全面改善台鐵交通系統與速度，以及公車路線機動化、友善化，這才是根本所在。五結的張家馨指出，太多人開車來宜蘭，就是因為縣內轉乘接駁大眾運輸不方便，提升縣內交通運輸，絕對比再開一條鐵路重要。

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  • 目前已經有來自各鄉鎮的宜蘭人上傳照片響應，許多民眾都認為，北宜直鐵並不能解決交通問題。 （翻攝自臉書）

    目前已經有來自各鄉鎮的宜蘭人上傳照片響應，許多民眾都認為，北宜直鐵並不能解決交通問題。 （翻攝自臉書）

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