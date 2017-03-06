〈北部〉管囚17年 林文蔚畫出監獄百態
2017-03-06
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「我不是在揭監獄的瘡疤！」宜蘭監獄管理員林文蔚六年前開始拿起畫筆，畫下自己工作的日常、畫出監獄百態，他說，只是希望更多人了解監獄這個公共議題，一起改善問題。
四十七歲林文蔚擔任監所管理員長達十七年，剛到任時，他直言管理員簡直也是在坐牢，不但值勤時只能用站的，連張椅子都沒有，吃飯時更蹲在地上吃，夜班是三小時一班一班的輪，讓他直呼做不下去，後來因為母親生病，二○○一年調回宜蘭監獄服務，也沒多餘心思再想換工作的事情。
二○一○年，在監獄工作的某天，林文蔚突然開始想寫日記，拿起畫筆以繪畫方式畫下監獄的日常，以作畫方式寫日記。林文蔚畫過擁擠牢房、被隔離的受刑人，不但辦畫展也出過書，已累積上千張作品。
「我不是想揭開瘡疤，而是希望監獄制度變好。」林文蔚開始畫出監獄百態時，受到許多壓力；他說，許多人不知道監獄發生哪些事，不知道監獄的改善需要什麼幫助，如果可以透過繪畫讓大眾知道，才能引進更多資源。
「我的工作，就是讓他們出去以後可以變得更好。」林文蔚說，監所管理員是大有可為的工作，我們只要改變一個人，就會對社會造成很大影響，這個人變好或變壞，取決於我們付出多少，會進來關的人都是處於人生低潮，也開始付出代價，不能一味覺得他們都是壞人，必須真的「看到他們，關心他們，陪伴他們」。
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