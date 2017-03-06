〈北部〉宜獄超收嚴重 1人曾管140人
4坪8人房 硬擠17人
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕監獄超收問題難以解決，宜蘭監獄管理員林文蔚以繪畫反映現況，作品累積逾千張；他說，監獄超收嚴重，管理員卻人數不足，實際現場管理員與收容人比例，最高曾達一比一百四十，不僅管理困難，也讓受刑人易出問題。宜蘭監獄表示，除了擴建監獄、增補人力，涉輕罪者若能以緩起訴或罰金取代，才能解決管理問題。
法務部矯正署統計，截至去年底，全台矯正機構收容六萬兩千六百五十五人，核定收容人數五萬六千九十五人，超額收容人數達六千五百六十人，超額十一‧七％。宜蘭監獄典獄長謝琨琦表示，宜監收了兩千四百九十六人，核定數是兩千一百七十七人，也是超額收容。
理想比例是1比14
「悶熱、潮濕、皮膚病不會少。」宜監管理員林文蔚說，由於超收，有時一個不到四坪的八人房，硬擠到十七個人，房間空氣流通差，衛生條件也不好，夏天為了省電，電風扇、抽風機會關閉一段時間，有時房間溫度會高達攝氏四十度，中暑是常有的事，受刑人只能自力救濟，互相幫忙刮痧，冬天如果遇到流感，也容易在裡面產生群聚感染。
擴建增人力改善
「實際管理員與受刑人比例，最高曾達到一比一百四十人。」林文蔚指出，監獄人力都是以監獄類型配置管理員人數，而不是看實際收容人數來配額，理想中監所管理員與受刑人比例是一比十四，根本不可能達成。
林文蔚說，在工作現場的管理員與受刑人比例，經常是一比一百以上，若以去年三月為例，宜蘭監獄第一線人員僅一百四十七人，替代役十九人，還要拆成日班、夜班組，實際管理時是二十個監所管理員，要面對兩千八百名男受刑人，比例是一比一百四十。
輕罪以罰金取代
典獄長謝琨琦表示，原有舍房已經飽和，超收當然會影響管理品質，管理員也確實有不足情形，宜監已在擴建監獄，預計一○七年底完成，可舒緩收容空間壓力，同時也可增補管理員人力。
不過，謝琨琦也強調，這只是治標不治本的方法，如果要解決超收問題，涉輕罪者若能用緩起訴或罰金方式，才能減少收容人數。
看更多！請加入自由時報粉絲團
即日起至20日領獎桃園慈護宮舉辦的「新春摸彩送黃金九九九」活動，昨天完成抽獎，最大獎是一兩重的「千足黃金立體媽祖」、抽出六名，貳獎、參獎、肆…
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 汪小菲飯店爆無照營業 大S：他的挫折非常大
- 2台灣毒販 遭印警圍捕 1死
- 《TAIPEI TIMES 焦點》No independence for Taiwan, HK: Li
- 經典賽今開打 南韓出戰以色列 賽事預告與轉播
- 新聞幕後》美中這樣對話
- 洪雪芬／鐵籠
- 自由廣場》開戰吧！馬英九
- 沒有最強只有更強 高國豪二奪MVP
- 冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押
- 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
- HBL》冠軍戰出場秀酷炫 首創3D投影
- 侯昌明爆老婆花錢不看價錢 還會「作假帳」
- 挺川大遊行 與反對者爆流血衝突
- 中國GDP成長目標剩6.5% 去產能、防泡沫成重點
- 廖文揚中繼闖關 投滿5局
- 〈國際現場〉寶獅雪鐵龍將收購歐寶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Interest rate phase-out plan unchanged
- 〈50 Plus〉更年期之後 更豁達
- 自由廣場》中興大學這一堂公民課
- 毒品處理危機 衝擊高層人事佈局
- 英女王每天吃什麼 皇家菜單大揭密
- 小賈當人體高爾夫球座 險被紅髮艾德打爛帥臉
- 首爾經典傳真》孵蛋容易養蛋難
- NBA》豪奪18分 仍難補破網
- 英核電廠除役 年預算千億
- 〈品牌故事〉董事長捲褲管入窯 造就冠軍磁磚
- 理光頭奪影后 尤莉亞《天堂》飆演技
- 〈婚姻研究院〉少年夫妻 老來伴
- VIXX隊長N獨會台粉 陽明山看夜景爽被招待
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Office reiterates commitment to workers’ rights
- 自由廣場》老共已認輸，老Ｋ還在「地動山搖」？
- 川普指控大選竊聽 歐巴馬斥完全不實
- 蘆洲大樓火警1女昏迷送醫 現場持續搶救中
- 首座風機碼頭 落腳台中
- MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
- 陳師孟：將彈劾黨國思想司法官
- 壽星1局爆 嘟嘟今「修」練
- 重建修道院啤酒廠 義國神父募款
- 川普揚言課稅 中企加快在美建廠
標題：〈北部〉宜獄超收嚴重 1人曾管140人
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email