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〈北部〉宜獄超收嚴重 1人曾管140人

2017-03-06

4坪8人房 硬擠17人

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕監獄超收問題難以解決，宜蘭監獄管理員林文蔚以繪畫反映現況，作品累積逾千張；他說，監獄超收嚴重，管理員卻人數不足，實際現場管理員與收容人比例，最高曾達一比一百四十，不僅管理困難，也讓受刑人易出問題。宜蘭監獄表示，除了擴建監獄、增補人力，涉輕罪者若能以緩起訴或罰金取代，才能解決管理問題。

法務部矯正署統計，截至去年底，全台矯正機構收容六萬兩千六百五十五人，核定收容人數五萬六千九十五人，超額收容人數達六千五百六十人，超額十一‧七％。宜蘭監獄典獄長謝琨琦表示，宜監收了兩千四百九十六人，核定數是兩千一百七十七人，也是超額收容。

理想比例是1比14

「悶熱、潮濕、皮膚病不會少。」宜監管理員林文蔚說，由於超收，有時一個不到四坪的八人房，硬擠到十七個人，房間空氣流通差，衛生條件也不好，夏天為了省電，電風扇、抽風機會關閉一段時間，有時房間溫度會高達攝氏四十度，中暑是常有的事，受刑人只能自力救濟，互相幫忙刮痧，冬天如果遇到流感，也容易在裡面產生群聚感染。

擴建增人力改善

「實際管理員與受刑人比例，最高曾達到一比一百四十人。」林文蔚指出，監獄人力都是以監獄類型配置管理員人數，而不是看實際收容人數來配額，理想中監所管理員與受刑人比例是一比十四，根本不可能達成。

林文蔚說，在工作現場的管理員與受刑人比例，經常是一比一百以上，若以去年三月為例，宜蘭監獄第一線人員僅一百四十七人，替代役十九人，還要拆成日班、夜班組，實際管理時是二十個監所管理員，要面對兩千八百名男受刑人，比例是一比一百四十。

輕罪以罰金取代

典獄長謝琨琦表示，原有舍房已經飽和，超收當然會影響管理品質，管理員也確實有不足情形，宜監已在擴建監獄，預計一○七年底完成，可舒緩收容空間壓力，同時也可增補管理員人力。

不過，謝琨琦也強調，這只是治標不治本的方法，如果要解決超收問題，涉輕罪者若能用緩起訴或罰金方式，才能減少收容人數。

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