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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案：台灣藜

2017-03-06

台灣藜又稱紅藜、赤藜、紫藜及彩虹米，為台灣特有植物，主要分布於中、低海拔山區，是原住民耕作百年以上的傳統作物，幼苗、嫩莖葉和花穗均可料理後食用，去殼米心也常與稻米及芋頭共煮；近年因研究出紅藜富含極高營養價值、膳食纖維及蛋白質，再度被列入穀類主流市場，深受消費者喜愛。

（圖文：記者王峻祺）

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