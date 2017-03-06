〈北部〉頭份納骨堂塔位完售 公所：誤傳

2017-03-06

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市首座納骨堂，歷經選地、安置等計畫將近五年，去年八月底好不容易動工，目前進度百分之十都不到，卻傳出塔位已全數售完，部分民眾急的跳腳，質疑頭份市公所實在太誇張。市公所澄清，只是誤傳。

頭份市納骨堂為一棟地上四層、地下一層，興建工程如火如荼，總塔位約有三萬零五十四個，初期預計提供約一萬零兩百個塔位。頭份市公所表示，納骨堂工程進度目前只有百分之九點一，已有多位民眾不斷向公所投訴，「塔位都賣完了」，抨擊也太不公平。

前往施工現場，竟有號稱監造單位人員向記者表示，「塔位已經開賣了，可以向公所殯葬所登記。」

記者向公所求證，頭份公所城鄉課長黎育誠說，接連幾天接獲多通鄉親電話，有的直問「在搞什麼？」質疑納骨堂工程都還沒完工，怎能靜悄悄偷偷開放登記，甚至還賣完了。

黎育誠表示，確實有很多頭份鄉親急著想要提前登記，有不少通電話詢問，但全部工程預計明年二月才會完工，且完工後還須辦理驗收，並向主管機關申請啟用，在這之前都不會對外開放登記、出售。

有地方人士認為，會有此消息，恐是頭份市代表會代表邱秀美前年遭指控，利用投資納骨堂名義，向逾百人詐騙，才會讓部分鄉親認為，塔位恐早被公所賣完。

頭份市公所強調，絕無此事，澄清一切只是謠言，且塔位價位、各項收費標準等也都還在研擬中，不可能現在就對外出售。