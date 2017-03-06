〈北部〉櫻花開了 新竹公園粉繽紛

2017-03-06

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹公園八百多株櫻花紛紛綻放，市府昨天舉行「春賞樂櫻」活動，不少民眾全家出動，自備野餐墊在櫻花樹下賞櫻野餐，浪漫百分百！

昨天現場不但有樂團、街頭藝人表演，還有藝術家現場寫生及和服體驗，市長林智堅感謝櫻花爺爺楊根棟帶領志工團隊，每天細心照料公園內的櫻花。

林智堅說，「新竹公園再生計畫」五月將施工、明年六月重新開園，屆時將以櫻花為主題，全面升級園內設施，讓市民擁有更好的休閒環境。

市府城市行銷處表示，新竹公園占地十八公頃，園內栽種二十多品種、逾八百棵櫻花，由於在市區，交通便利，去年花季短短三週就湧入十八萬賞花人潮，今年園內首度加裝夜間燈光供賞夜櫻，晚上十點前呈現不同於白天的迷人風采。

不少攝影愛好者到處取景，都認為新竹公園是全台最好拍攝櫻姿的地方，交通方便又有YouBike可以代步，外地民眾搭火車到新竹車站，步行約十分鐘就可觀賞到繽紛美景。