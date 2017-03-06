〈北部〉路證羅生門 南庄自來水管施工喊卡

2017-03-06

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉南江村一處道路正在進行「無自來水地區供水改善計畫」，預計約一百多戶村民受惠，卻被南庄鄉公所發現，水公司疑似完全沒向苗縣府、公所申請道路開挖程序，完全違法，被制止。台灣自來水公司竹南頭份營運所表示，有申請路證，核發才開挖。

南江村是由下坪、上坪、石坑、馬果坪、小東河等多聚落形成，村民長期沒有自來水可用，生活品質大受影響，供水改善工程後，預計約一百多戶人家受益。

南江村民投訴，水公司近來開始施工，在道路上陸續開挖，卻疑似沒有依法向公所申請路證，被公所建設課人員發現，當場阻止繼續動工，要求補程序。

水公司竹南頭份營運所指出，該處路證是二月到四月，一切都有依法向公家單位報備、申請，核發後才開挖。

南庄鄉長賴盛為說，無自來水供水改善計畫已經很久了，當初是立委徐志榮極力協助向中央申請經費。水公司開始施工，確實沒有提出申請，程序都未走完，就開挖。

賴盛為表示，也許雙方認知有誤差，公所一直以為水公司有申請，但第一時間發現沒有，便馬上請水公司補程序。

水公司竹南頭份營運所表示，此工程分兩部分進行，一是在南江村內，另則是在縣府管轄一二四號縣道上，強調有部分區域為私人土地，施工前已在地方舉辦說明會，公所路證已拿到，最快三月底完工。縣府部分則還在申請中。

賴盛為說，一般程序，施作單位就是要向公所、縣府申請路證，才能展開工程，水公司是否已經申請完成，會再進一步了解。