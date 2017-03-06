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〈北部〉同票抽籤 竹縣寶山農會選理事激烈

2017-03-06

〔記者黃美珠／寶山報導〕新竹縣寶山鄉農會是新竹縣、市唯一總幹事候聘非單一登記的農會，爭取連任的現任績優總幹事李筱華，與出馬挑戰的農會職員陳信良勢均力敵。昨天改選理、監事，過程一波三折，還出現同票抽籤決定勝負的狀況。由於雙方陣營各有斬獲，預料十四日召開理事會選舉理事長、遴聘總幹事又將是一番龍爭虎鬥。

寶山鄉農會因為是新竹縣、市各農會中惟一出現總幹事之爭的戰區，且雙方實力呈五五波態勢，選前又賄聲賄影被檢調鎖定查賄，承辦選務的農會職員們神經繃緊，警方也出動不少警力在場蒐證、維安。

昨天選舉理、監事前，李筱華、陳信良的支持者就各自推派代表余榮木、鍾華朋爭搶擔任選務主席，最後以猜拳決定，由鍾華朋出線，隨後雙方各推監票人林進財、蔡武結監票並先領票、投票。

準備圈投的蔡武結卻持票退出，公開展示選票，質疑上面出現紅色印泥的油污。經現場釐清，確認是蔡自己的手指沾染印泥所致，縣府認定仍屬有效票後結束爭議。

理事選舉有十五名候選人，必須選出九席，開票結果，古仁樺等八人因都掌握十三票順利當選，雙方陣營各有斬獲。

分屬陳、李人馬的彭俊宏、范明德則以十二票平手，必須抽籤決定第九席誰屬，彭俊宏憑著好手氣，先抽中「優先」的籤，再抽中「當選」的籤，令陳派人馬歡欣鼓掌，振臂叫好。

監事應選出三席，被視為李派的黃清治爭取連任，拿到九票，蔡明權與爭取連任的鍾國泰同為八票，鍾華朋一度要宣布三人當選，但李派人士異議，強調監事當選人中不能有過半連任者，因此鍾國泰未能當選，應由拿到七票的李派鍾順發當選。

鍾國泰起身抗議，要求與也是連任的黃清治抽籤，經縣府農業處副處長傅琦媺當眾解釋法令後，才平息了鍾國泰和其他陳派支持者的質疑。

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  • 支持農會職員陳信良的理事候選人彭俊宏（著紫背心者），經由抽籤確定當選。（記者黃美珠攝）

    支持農會職員陳信良的理事候選人彭俊宏（著紫背心者），經由抽籤確定當選。（記者黃美珠攝）

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