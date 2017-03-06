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〈北部〉桃園》同性伴侶註記 已有219對

2017-03-06

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府去年3月中旬開放「同性伴侶註記」，截至今年2月底已有219對同性伴侶完成註記，其中，男性47對、佔21.46％，女性172對、佔78.54％。民政局長湯蕙禎說，婚姻平權修正法案仍在立法階段，戶政單位提供同性伴侶註記，可保障就醫權益。

湯蕙禎說，醫療用途是註記的主要目的，同性伴侶可互相簽署手術同意權，因此，註記仍有其必要性。同性伴侶註記後，戶政所只會發給證明書，家庭其他成員若調閱戶籍謄本，不會看到同性伴侶等字眼，保障當事人隱私。

她也提醒，同性伴侶註記需年滿20歲單身，雙方或一方需設籍桃園市，雙方需同時到桃園市任一區戶政事務所提出申請。

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