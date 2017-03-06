〈北部〉桃園》客家歌唱大賽 500多人拚海選

2017-03-06

〔記者陳昀／桃園報導〕市府客家事務局舉辦「客家流行音樂節」，其中歌唱大賽，前天與昨天分別在中壢銀行廣場及桃園遠東百貨戶外廣場舉辦海選，兩場共吸引五百多人角逐一百六十個決賽名額，決賽則於十二日起跑。

歌唱大賽海選分為萌客組、未來組、狀元組及樂齡組等四組，客家事務局說，萌客組參賽者曾少萱，父親是閩南人、母親是台東卑南族，她對客家歌曲很有興趣，決定參賽，全家都到場為她打氣。未來組參賽者張棕唐是印尼華僑，在印尼時從長輩那裡學到客語，用歌聲唱出對客家的熱情。中壢區祖孫三代阿公林於渙、媽媽林星妤與孫子袁子茵、袁子珺也都報名參賽，一家人一起練習、互相鼓勵。

客家事務局說，系列賽事於十二、十九、二十六日及四月九日登場，決賽結束後，四月三十日舉辦「草地音樂會暨頒獎典禮」。詳情可查詢「2017客家流行音樂節」網站或臉書粉絲專頁。