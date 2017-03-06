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〈北部〉福佑國道 「媽祖指定」搭紅斑馬

2017-03-06

啥米！媽祖也被押上警車？

國道近一年來相當不平靜，火燒車、翻車等重大事故頻傳。國道高速公路局北區工程處昨特地舉辦「媽祖駕道．福佑國道」快閃活動，迎請有三百七十多年歷史的雲林西螺廣福宮「新街老大媽」，蒞臨中壢服務區徒步遶境賜福。

公路警察局五楊分隊員警虔誠恭迎，廟方人員突然告知，媽祖指示要試乘「紅斑馬」警車，並駐駕分隊，員警們小心翼翼地為媽祖繫上安全帶，以紅斑馬護送到分隊，也相信一定是媽祖知道國道警察守護國道的辛勞，決定親臨慰勞。（圖文：記者李容萍）

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  • 原本坐遊覽車的雲林西螺廣福宮「新街老大媽」指示要試乘警車「紅斑馬」，國道員警趕緊恭迎祂坐上前座。（記者李容萍攝）

    原本坐遊覽車的雲林西螺廣福宮「新街老大媽」指示要試乘警車「紅斑馬」，國道員警趕緊恭迎祂坐上前座。（記者李容萍攝）

  • 國道警察第一次開車載媽祖，不敢大意，為媽祖繫上安全帶、虔誠服務。（記者李容萍攝）

    國道警察第一次開車載媽祖，不敢大意，為媽祖繫上安全帶、虔誠服務。（記者李容萍攝）

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