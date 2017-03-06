〈北部〉頭獎一兩重》桃園慈護宮「黃金媽祖」 幸運得主出爐

2017-03-06

即日起至20日領獎

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園慈護宮舉辦的「新春摸彩送黃金九九九」活動，昨天完成抽獎，最大獎是一兩重的「千足黃金立體媽祖」、抽出六名，貳獎、參獎、肆獎的立體媽祖也分別有三錢、一．五錢、一錢重，各有三十、四十、五十個名額，中獎名單公布於廟方公布欄，今天起至二十日領獎。

桃園慈護宮主祀媽祖娘娘，於一七○三年由湄洲天后宮分香迎請來台，已超過三百年歷史，香火鼎盛，是桃園地方信仰中心。慈護宮一月一日起發放摸彩券至二月二十八日，凡是補春運、點燈或捐款一千元以上，都送一張摸彩券。

桃園慈護宮主任委員吳正宗說，新春摸彩活動已邁入第六年，今年總計發出五萬多張摸彩券、裝了六大箱，昨公開抽獎中獎名單已公布於宮內公布欄，提醒中獎者，即日起到二十日攜帶身分證、印章及摸彩券存根，上午九點到十二點、下午一點到四點到慈護宮領獎，逾期視同放棄。

市長鄭文燦昨到場抽出頭獎名單，並點平安燈，祈求市民平安、健康、賺大錢。他說，慈護宮位於桃園區鬧區，未來鐵路地下化完成後，一旁三民陸橋將會拆除，可讓慈護宮廟埕變得更開闊，也能改善附近交通，讓信徒更方便。