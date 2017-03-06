| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉石門水庫蓄水量跌破5成 恐二階限水

2017-03-06

9日再度檢討水情

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫供水區的新北板新、林口與桃園、新竹四地，三月一日起水情燈號從水情稍緊的「綠燈」轉為代表第一階段限水的「黃燈」，天公仍然不作美，水庫蓄水率每日約以一％下降，三日跌破五成，水庫水位昨天也跌破三月營運規線下限水位的二三○公尺以下，經濟部水利署九日將再度召開工作會議，滾動式檢討水情，研商加強用水調度因應；把握鋒面過境，今天凌晨也將在壩頂人工增雨。

水利署北區水資源局副局長邱忠川說，近期石門水庫集水區雖有鋒面降雨，但對紓解旱象效果有限，截至昨晚七點，大壩水位二二九．八七公尺，蓄水量九六○二萬噸，蓄水率四十七．六九％。

4月可能擴大限水

相較去年同日的水位還有二四一．六六公尺、蓄水量達八十六．二九％，如果三月降雨量仍持續偏低，水情將相當不樂觀，依照水庫水位每天下降三十公分推估，若再沒有及時雨，可能四月就會進入第二階段限水，衝擊層面擴大。

昨晚北水局增雨服務團接獲通知，今天凌晨二點至五點石門水庫壩頂將利用鋒面過境施放兩支焰劑，希望能為集水區帶來豐沛雨量。

邱忠川說，石門水庫實施第一階段夜間減壓供水後，每天可省水二萬至三萬噸，現在每天供水以一一八萬噸總量管制，農業用水七折供應，並與農委會合作鼓勵農民一期稻作自主休耕，也加強宣導節約用水，希望能延長水庫供水時程；在枯水期結束前，由於天候的不確定性很大，還是要做最壞的打算，籲請民眾務必節約用水。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
頭獎一兩重》桃園慈護宮「黃金媽祖」 幸運得主出爐

即日起至20日領獎桃園慈護宮舉辦的「新春摸彩送黃金九九九」活動，昨天完成抽獎，最大獎是一兩重的「千足黃金立體媽祖」、抽出六名，貳獎、參獎、肆…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：〈北部〉石門水庫蓄水量跌破5成 恐二階限水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.