〈北部〉石門水庫蓄水量跌破5成 恐二階限水

2017-03-06

9日再度檢討水情

〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫供水區的新北板新、林口與桃園、新竹四地，三月一日起水情燈號從水情稍緊的「綠燈」轉為代表第一階段限水的「黃燈」，天公仍然不作美，水庫蓄水率每日約以一％下降，三日跌破五成，水庫水位昨天也跌破三月營運規線下限水位的二三○公尺以下，經濟部水利署九日將再度召開工作會議，滾動式檢討水情，研商加強用水調度因應；把握鋒面過境，今天凌晨也將在壩頂人工增雨。

水利署北區水資源局副局長邱忠川說，近期石門水庫集水區雖有鋒面降雨，但對紓解旱象效果有限，截至昨晚七點，大壩水位二二九．八七公尺，蓄水量九六○二萬噸，蓄水率四十七．六九％。

4月可能擴大限水

相較去年同日的水位還有二四一．六六公尺、蓄水量達八十六．二九％，如果三月降雨量仍持續偏低，水情將相當不樂觀，依照水庫水位每天下降三十公分推估，若再沒有及時雨，可能四月就會進入第二階段限水，衝擊層面擴大。

昨晚北水局增雨服務團接獲通知，今天凌晨二點至五點石門水庫壩頂將利用鋒面過境施放兩支焰劑，希望能為集水區帶來豐沛雨量。

邱忠川說，石門水庫實施第一階段夜間減壓供水後，每天可省水二萬至三萬噸，現在每天供水以一一八萬噸總量管制，農業用水七折供應，並與農委會合作鼓勵農民一期稻作自主休耕，也加強宣導節約用水，希望能延長水庫供水時程；在枯水期結束前，由於天候的不確定性很大，還是要做最壞的打算，籲請民眾務必節約用水。