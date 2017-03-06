〈北部〉工程停擺近半年》羅浮多功能辦公廳 延期完工
2017-03-06
〔記者李容萍／復興報導〕復興區公所斥資四千四百餘萬元新建「羅浮多功能辦公廳」，去年九月九日動工後，工程卻停擺近半年，令地方不解。復興區長曾志湘昨說，工程原本預定今年十一月完工，但動工後發現台電變電箱需向公路總局申請遷移，因而延宕，二月已復工，延至明年五月完工。
曾志湘說，羅浮多功能辦公廳基地面積九一七平方公尺，計畫興建地上三層及地下一層，配合羅浮溫泉特區養生館概念，主體以輕巧、通透的玻璃串連，設置植栽綠牆營造原始樹林的氛圍，內部規劃里辦公處、復健中心、三十人會議室、集會堂、活動中心等。
此外，周邊的羅浮國小也投入一千二百餘萬元進行通學步道改善工程，配合市府觀光遊憩服務中心、泰雅公園及停車場、天空滑道、義盛遊客中心、合流部落重建工程、原住民實驗高中等，將可發揮帶動「觀光蛋黃區」效應。
曾志湘也說，在市長鄭文燦支持下，復興後山的華陵里今年也將新建「綜合辦公廳」、加油站、三光里跨河大橋、部落休閒區及觀光場域資訊串連，前山則設置休閒農業區、枕頭山步道等，平衡前、中、後山的發展。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
頭獎一兩重》桃園慈護宮「黃金媽祖」 幸運得主出爐
即日起至20日領獎桃園慈護宮舉辦的「新春摸彩送黃金九九九」活動，昨天完成抽獎，最大獎是一兩重的「千足黃金立體媽祖」、抽出六名，貳獎、參獎、肆…
網友回應
熱門新聞
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 汪小菲飯店爆無照營業 大S：他的挫折非常大
- 2台灣毒販 遭印警圍捕 1死
- 《TAIPEI TIMES 焦點》No independence for Taiwan, HK: Li
- 經典賽今開打 南韓出戰以色列 賽事預告與轉播
- 新聞幕後》美中這樣對話
- 洪雪芬／鐵籠
- 自由廣場》開戰吧！馬英九
- 沒有最強只有更強 高國豪二奪MVP
- 冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押
- 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
- HBL》冠軍戰出場秀酷炫 首創3D投影
- 侯昌明爆老婆花錢不看價錢 還會「作假帳」
- 挺川大遊行 與反對者爆流血衝突
- 中國GDP成長目標剩6.5% 去產能、防泡沫成重點
- 廖文揚中繼闖關 投滿5局
- 〈國際現場〉寶獅雪鐵龍將收購歐寶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Interest rate phase-out plan unchanged
- 〈50 Plus〉更年期之後 更豁達
- 自由廣場》中興大學這一堂公民課
- 毒品處理危機 衝擊高層人事佈局
- 英女王每天吃什麼 皇家菜單大揭密
- 小賈當人體高爾夫球座 險被紅髮艾德打爛帥臉
- 首爾經典傳真》孵蛋容易養蛋難
- NBA》豪奪18分 仍難補破網
- 英核電廠除役 年預算千億
- 〈品牌故事〉董事長捲褲管入窯 造就冠軍磁磚
- 理光頭奪影后 尤莉亞《天堂》飆演技
- 〈婚姻研究院〉少年夫妻 老來伴
- VIXX隊長N獨會台粉 陽明山看夜景爽被招待
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Office reiterates commitment to workers’ rights
- 自由廣場》老共已認輸，老Ｋ還在「地動山搖」？
- 川普指控大選竊聽 歐巴馬斥完全不實
- 蘆洲大樓火警1女昏迷送醫 現場持續搶救中
- 首座風機碼頭 落腳台中
- MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
- 陳師孟：將彈劾黨國思想司法官
- 壽星1局爆 嘟嘟今「修」練
- 重建修道院啤酒廠 義國神父募款
- 川普揚言課稅 中企加快在美建廠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉工程停擺近半年》羅浮多功能辦公廳 延期完工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分