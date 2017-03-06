〈北部〉工程停擺近半年》羅浮多功能辦公廳 延期完工

2017-03-06

〔記者李容萍／復興報導〕復興區公所斥資四千四百餘萬元新建「羅浮多功能辦公廳」，去年九月九日動工後，工程卻停擺近半年，令地方不解。復興區長曾志湘昨說，工程原本預定今年十一月完工，但動工後發現台電變電箱需向公路總局申請遷移，因而延宕，二月已復工，延至明年五月完工。

曾志湘說，羅浮多功能辦公廳基地面積九一七平方公尺，計畫興建地上三層及地下一層，配合羅浮溫泉特區養生館概念，主體以輕巧、通透的玻璃串連，設置植栽綠牆營造原始樹林的氛圍，內部規劃里辦公處、復健中心、三十人會議室、集會堂、活動中心等。

此外，周邊的羅浮國小也投入一千二百餘萬元進行通學步道改善工程，配合市府觀光遊憩服務中心、泰雅公園及停車場、天空滑道、義盛遊客中心、合流部落重建工程、原住民實驗高中等，將可發揮帶動「觀光蛋黃區」效應。

曾志湘也說，在市長鄭文燦支持下，復興後山的華陵里今年也將新建「綜合辦公廳」、加油站、三光里跨河大橋、部落休閒區及觀光場域資訊串連，前山則設置休閒農業區、枕頭山步道等，平衡前、中、後山的發展。