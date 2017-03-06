〈北部〉竹圍漁港》飛沙吞自行車道 月底動工搶救
〔記者謝武雄／桃園報導〕大園區竹圍漁港南岸長期吹襲東北季風，日積月累堆積成五米高的沙丘吞噬防風林，還淹沒自行車道達五百公尺，地方屢屢要求改善，農業局與漁會等單位會勘後，農業局已編列八四五萬元預算，將堆置沙腸袋搭配堆沙籬、防風圍籬阻絕飛沙，預計月底施工，七月底完工。
這條「消失的自行車道」位於竹圍漁港桃園區漁會大樓旁，立委陳賴素美曾邀請經濟部水利署、農委會林務局與桃園市政府等單位會勘，發現不只自行車道遭淹沒，兩旁的防風林也全被飛沙吞了，海岸更是嚴重內縮，決定提出改善計畫。
大園區市議員徐其萬說，政府雖定期清理淤沙，但在強風吹襲下，飛沙不久後仍舊覆蓋海岸線，一年下來形成五米高沙丘，竹圍漁港到許厝港近三公里的自行車道，其中有五百公尺被積沙吞沒阻斷，根本解決之道還是得興建海堤。
徐其萬說，市府規劃將許厝港濕地打造為生態公園，讓民眾以騎單車、徒步參觀當地生態，但積沙也覆蓋濕地的自行車道。
同為大園區市議員的游吾和也說，桃園濱海自行車道全長約四十四．八公里，橫跨蘆竹、大園、觀音及新屋區，串連竹圍漁港、許厝港濕地、觀音風力發電廠、白沙岬燈塔及永安漁港等海岸線特色景點，但每年秋、冬兩季吹東北季風，竹圍漁港南岸的積沙造成自行車道斷點，希望可透過沙腸袋的環保工法，早日解決問題。
堆置沙腸袋 類似海堤防沙
農業局漁牧科長張瓊霙說，竹圍漁港南岸圳頭里往沙崙里段，約兩百米範圍沒施作海堤，農業局規劃堆置沙腸袋搭配堆沙籬、防風圍籬阻絕飛沙，形成類似海堤的防沙效果，應可減少大部分積沙，未來完工後，全段自行車道只要定期清沙即可。
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