〈中部〉性平觀念 7百多人孔廟大會考
2017-03-06
〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府社會局舉辦的第三屆性平大會考五日在孔廟舉行，吸引七百多位來自全國各地的民眾「進京趕考」，考生們戴上狀元帽，從五歲幼童到八十歲長者皆有，只見眾人專心應考，要在至聖先師孔子的見證下，奪下「性平狀元」。
過去的性平大會考社會局在台中公園舉辦，今年則首度在孔廟舉行，讓會考的氣氛更加濃厚，現場有二千多人參加活動，但礙於場地限制，只能容納七百多人參加考試，甚至還有只有五歲的幼童及八十多歲的老奶奶參加，但因不識字，主辦單位特允許在親友的幫助下，以讀題方式應考。
副市長林依瑩、社會局長呂建德、多位外縣市的官員昨天都參加會考，林依瑩與呂建德還擔任「性平監考官」，林依瑩更帶領眾人宣誓要成為性平宣導的種子。
林依瑩表示，今年在孔廟舉行別具意義，因為讀書才懂得性平，現在教育普及，但是性別平等仍有努力空間，如碩博士男女比、薪資、一級主管等，唯有性平，社會才不會衝突，才會祥和。
此次的會考仿古代科舉三段考制，第一關是筆試，第二關是「看圖說性平」，第三關是「讚聲打卡挺性平」，特規劃成「鄉試」、「會試」、「殿試」三關，連中三元後，就會有書法家現場為「性平狀元」們撰寫「性平及格證書」，相當有趣。
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