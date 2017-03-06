〈中部〉盼10多年 東昇里終於有公園了

2017-03-06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在西區東昇里大全街、朝陽街有一個公園預定地，已閒置多年，經過多位民代、里長爭取，市府展開「西區細兒二一五公園」的開闢工程，將興建成具有感官特色的公園，五日舉辦動土典禮。東昇里民表示，期待十多年終於要施工了，東昇里終於有一個公園了。

西區大全街、朝陽街在十多年前還是警察宿舍，但因為是荒廢閒置廳舍，無人居住，常有不明人士在裡面活動，成為治安死角，讓里民相當擔憂。東昇里長徐耀鍾便向多位民代及市府爭取，將宿舍改成公園，九十六年宿舍被拆除，市府改為公園預定地，但是一直未動工。

在立委黃國書、市議員江肇國多次爭取，市府編列三百五十萬元的預算，進行公園的開闢工程，於昨天動土。

市長林佳龍表示，此座公園將打造為宜居城市中的重要綠地，設施採用自然材質，跳脫過往公園使用塑膠遊樂設施或水泥地的設計，打造成為感官公園，觸發孩童的感官反應，讓孩童可在此追趕跑跳碰，民眾也能散步。

至於名稱，東昇里長徐耀鍾當場向林佳龍反映，希望能命名為「東昇公園」，林佳龍表示，會在徵詢里長、立委、議員及鄉親們的意見後，朝此方向命名。