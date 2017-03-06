〈中部〉只要打通一面牆 逢甲夜市和水湳接起來

2017-03-06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕水湳經貿園區、逢甲夜市車流壅塞，地方民眾都希望能打通西安街末端以紓解，市議員陳淑華日前邀請建設局長黃玉霖到西安街底會勘，希望只要打通牆面，就可直通水湳經貿園區及中清路；建設局長黃玉霖五日表示同意，並指出若相關單位都同意且配合，一年內可完工。

陳淑華邀會勘 建設局同意打通西安街末端

水湳經貿園區目前正在開發，很多道路都已完工，未來將與逢甲商圈相連接，但是平時逢甲商圈就已是車水馬龍，一旦開發完成，將會讓週邊的河南路、福星路及黎明路更加壅塞，但若打通西安街，將可紓解交通。

西屯區西平里長廖建森向市議員陳淑華反映，若打通西安街末端的一面大牆，將可紓解當地交通，逢甲夜市的師生及附近住戶，就可直接從西安街進出新開發的凱旋七路，並接凱旋路通往黎明路、環中路、河南路，可不必再繞經夜市，並且可上七十四號道路及中清路等，成為另一個替代道路。

市議員陳淑華日前特邀請建設局長黃玉霖、西平里長廖建森及逢甲大學代表等人前往西安街底會勘，黃玉霖同意打通西安街，而逢甲大學也同意提供土地，讓西安街打通後道路更寬。

陳淑華昨天表示，西安街末端僅逢甲大學及台電公司兩地主，土地權屬單純，日前會勘時，逢甲大學同意無償提供土地讓西安街打通使用，若同樣取得台電同意，打通所需經費不多，效益很大。逢甲夜市與水湳經貿園區是台中市的兩大發展重心及亮點，陳淑華表示，水湳經貿園區的區徵工程已經完成，但水湳經貿園區西側沒有道路可以直通到逢甲夜市地區，必須繞道從水湳最北側的黎明路、僑大路或水湳最南側的河南路到逢甲夜市地區，讓台中市兩大亮點沒辦法直接串聯。

逢甲大學同意提供土地 另一側台電待協調

陳淑華表示，只需敲掉西安街末端原來與水湳機場的一面牆，就能串聯台中市兩大亮點，很高興建設局接納了地方的建議。建設局長黃玉霖表示，逢甲大學已同意提供土地，但是另一側是台電，則需要跟台電再協調，若台電同意，建設局便會進行細部設計、發包作業，建設局同時會對大牆後面的凱旋路等與西安街的連接進行規劃，預計可一年內完工。