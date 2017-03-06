〈中部〉捷運綠線圍籬已拆 文心路停車格可望恢復
2017-03-06
〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通局因應捷運綠線的興建，於二○一三年將文心路上約五百格停車格取消，造成要到文心路不管是洽公或是購物的民眾，都必須往巷弄找停車位；如今捷運綠線的圍籬已拆，很多民眾反映，道路已恢復以往寬度，請市府恢復停車格，方便民眾停車。
交通局：非車站區域 紅線改畫黃線可臨停
交通局長王義川表示，雖然圍籬已拆，但是目前規劃整條文心路將要進行人本環境，興建經費約五億，預計一個方向廿米的車道，將規劃有一般車道、自行車道、人行道、停車格及公共設施，不會像現在四個車道。王義川表示，因為有此一規劃，暫時無法全面恢復停車格，但為方便民眾臨時停車洽公，因此會在非車站區域，取消紅線改畫黃線。
住在西屯區文心路附近的住戶表示，過去因為捷運綠線施工的關係，市府把文心路停車格都取消了，住戶及店家為了城市的發展，「相忍為國」，也就忍受道路縮小、停車格取消的種種不便。
五百車格消失數年 住戶、商家忍耐不便
住戶表示，如今文心路的圍籬既已拆除，呼籲市府趕快恢復停車格，方便住戶、洽公及購物民眾停車。
市議員陳淑華表示，捷運綠線預計二○一八年試運轉，目前土木工程都已告一段落，有很多路段的圍籬都已拆除，既然道路恢復跟以前一樣寬，就應該恢復停車格。
陳淑華表示，近幾日有很多民眾跟她反映，捷運綠線都快要通車了，圍籬也拆得差不多了，就應該恢復停車格。過去商家因為停車格遭取消，加上市府並未增加停車場，附近不好停車，讓生意受到很大的影響，請市府順應民意，趕快恢復停車格，讓民眾不用找四處找停車位。
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