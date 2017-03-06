| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉學好媽媽的語言 吳繁榮獎助台灣之子

2017-03-06

〔記者顏宏駿／二林報導〕貿易商吳繁榮在年幼時家境貧困，曾經窮到只能在過年或上台領獎才能穿鞋，他事業有成之後回鄉設立獎學金，幫助貧困家庭的小朋友，昨天返鄉頒發獎助學金給彰化家扶中心二林服務處的小朋友，剛好受獎的幾乎都是新住民學生，他勉勵這些小朋友要用功讀書，而且要學好「媽媽」的語言，對日後前途絕對有幫助。

吳繁榮現年六十五歲，從小在二林鎮長大，因為父母出外打拚賺錢，教養重責就落在他的姑姑身上，當年他也很爭氣考上彰中，在北部貿易事業也闖出名號後，決定以姑姑的法號「金龍春」設立獎助學金，每學期發放一次以鼓勵家鄉的小朋友向學，今年共發出十一萬元給三十名就讀國中、小的家扶小朋友，近十年來已發出二百多萬的獎助學金。

吳繁榮表示，他出自清貧之家，兒時居住的是土角厝，念小學時都是打著赤腳去上課，鞋子只有過年或上台領獎才穿， 當然也沒有錢補習，念書一切都是靠自己，他的小孩除了學才藝以外，也從來不補習課業。

廣告
  • 吳繁榮（前排中穿白褲者）頒獎學金給新住民學生，他勉勵受獎生「學好你媽媽的語言，以後必吃香」。（記者顏宏駿攝）

    吳繁榮（前排中穿白褲者）頒獎學金給新住民學生，他勉勵受獎生「學好你媽媽的語言，以後必吃香」。（記者顏宏駿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
送自己退休禮 58歲男完成徒步環島

五十八歲張德焜送給自己的退休禮物，不是出國玩，而是推著推車徒步環島廿九天，工作三十多年每天早出晚歸，沒有機會遊行，他說，用雙腳踩在台灣土地感…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：〈中部〉學好媽媽的語言 吳繁榮獎助台灣之子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.