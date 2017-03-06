〈中部〉學好媽媽的語言 吳繁榮獎助台灣之子

2017-03-06

〔記者顏宏駿／二林報導〕貿易商吳繁榮在年幼時家境貧困，曾經窮到只能在過年或上台領獎才能穿鞋，他事業有成之後回鄉設立獎學金，幫助貧困家庭的小朋友，昨天返鄉頒發獎助學金給彰化家扶中心二林服務處的小朋友，剛好受獎的幾乎都是新住民學生，他勉勵這些小朋友要用功讀書，而且要學好「媽媽」的語言，對日後前途絕對有幫助。

吳繁榮現年六十五歲，從小在二林鎮長大，因為父母出外打拚賺錢，教養重責就落在他的姑姑身上，當年他也很爭氣考上彰中，在北部貿易事業也闖出名號後，決定以姑姑的法號「金龍春」設立獎助學金，每學期發放一次以鼓勵家鄉的小朋友向學，今年共發出十一萬元給三十名就讀國中、小的家扶小朋友，近十年來已發出二百多萬的獎助學金。

吳繁榮表示，他出自清貧之家，兒時居住的是土角厝，念小學時都是打著赤腳去上課，鞋子只有過年或上台領獎才穿， 當然也沒有錢補習，念書一切都是靠自己，他的小孩除了學才藝以外，也從來不補習課業。