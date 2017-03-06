〈中部〉72公里長征 千人單騎登塔塔加
2017-03-06
〔記者劉濱銓／南投報導〕第十一屆「二○一七永不放棄－探索新中橫自行車挑戰賽活動」，昨在南投水里商工盛大開騎，來自全國一一四四名熱血騎士，不分男女齊聚挑戰七十二公里長征，選手必須從海拔二四三公尺一路攻上二六一○公尺的玉山塔塔加園區，爬升超過二千公尺，要用行動展現永不放棄的決心，最後由台灣選手李其鴻以二小時五十七分卅二秒的成績順利衛冕冠軍。
昨清晨六時，南投縣副縣長陳正昇、縣議員陳淑惠及縣府教育處體健科長蔡振發等人到場鳴笛開賽，陳正昇表示，自行車挑戰賽路程雖長，但沿途景色宜人，賽後還可到信義鄉賞花、東埔泡溫泉；陳淑惠則說，在南投騎單車除可享受美麗美景，還能品嚐當地小吃，希望縣府能多在水里舉辦大型活動，活絡地方觀光發展。
縣府教育處體健科表示，此次參賽成員中年紀最大為六十八歲、最小為十一歲，賽事最具挑戰的是在終點前十公里的關山爬坡路段，而今年同樣由國內選手李其鴻奪冠，雖成績比去年稍差，但能順利蟬聯已經很不容易了，亞、季軍選手分別為Christion Murray Louw、邱敏杰。
台灣自由車運動協會秘書長蘇青山說，報名者達一二三○人，實際出賽為一一四四人，最後完賽則有九八八人，由此可見比賽強度，而前三名選手成績差異不大，若能都在同一梯次出發，彼此會更有競爭，在強度提高下，冠軍成績可望會更好，昨也感謝公路總局信義工務段及時清除掉落的落石，以及集集警分局的完善交管，讓活動順利圓滿。
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