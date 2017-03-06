〈中部〉三條村上百人跪求 白沙屯媽來了
暌違5年 村民如願鑽轎底
〔記者顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖正在回鑾行程，前天下午從舊西螺大橋進入彰化縣境內時，溪州鄉三條村長廖清福率近百位村民跪立西螺大橋頭，誠心請媽祖入村，隨後媽祖鑾轎果然直入三條村，還駐駕在三條國小，三條村民為了張羅四萬多名隨行香客的早餐，不但捐米捐菜，大家忙了一整晚沒睡，昨天還隨著媽祖步行到隔壁村的潮洋國小，終於等到鑽轎底的機會，讓村民個個笑得合不攏嘴。
村長廖清福說，他的父親廖居平在世時，當了廿八年的村長，在此期間白沙屯媽祖幾乎年年造訪三條村，但五年前父親過世後，媽祖沒再踏進村裡半步，村民好希望白沙屯媽祖再度造訪，去年他當選村長，心理暗下承諾，一定要幫村民達成願望。
前天下午二點，廖清福率近百位村民在西螺大橋頭等待、跪拜，直到下午四點，媽祖鑾轎出現橋頭，廖清福與村民虔心跪拜，嘴裡唸唸有詞，希望媽祖再來村裡走一遭。沒想到神轎在他們身後「定向」，經過前後左右擺盪，真的轉往右邊的三條村而去，晚間還駐駕三條國小。
媽祖雖來到三條村，但最難鉅的任務卻來臨了！三條村只有一千三百多人，一時間擁入四萬多名跟隨媽祖進香的信徒，村民自動讓出自己客廳供信徒歇腳、睡覺，婦女則到村長辦公室集合，現場搭起大伙房，各方捐來米、菜、瓜果，還有人自動到北斗鎮、西螺鎮的大賣場採買，清晨兩點開始煮稀飯，炒菜。廖清福說，稀飯煮了數十桶，用了近兩百公斤的米，醬瓜、麵筋買了好幾十箱，「我已來不及記帳，反正村民一直捐物資」。
全村動員 張羅四萬份早膳
昨天清晨六點媽祖起駕，三條村民跟著媽祖隨行，來到隔壁潮洋村潮洋國小，只見媽祖鑾轎就停在司令台上休息約十分鐘，再起駕時，媽祖鑾轎竟然在小小的司令台「跳起舞來」，隨行的許姓信徒說，媽祖在「答謝大家」，這儀式叫「衝」，來到大廟，媽祖會「三進三出」，但司令台空間小，只能「就地衝」，搖上搖下。
鑾轎下司令台後在操場遶行一圈，三條村和潮洋村民趕緊來「鑽轎底」。村民笑開懷，直說「為了媽祖，整晚沒睡，一早又能鑽轎底，太開心了」。
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