| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉三條村上百人跪求 白沙屯媽來了

2017-03-06

暌違5年 村民如願鑽轎底

〔記者顏宏駿／彰化報導〕白沙屯媽祖正在回鑾行程，前天下午從舊西螺大橋進入彰化縣境內時，溪州鄉三條村長廖清福率近百位村民跪立西螺大橋頭，誠心請媽祖入村，隨後媽祖鑾轎果然直入三條村，還駐駕在三條國小，三條村民為了張羅四萬多名隨行香客的早餐，不但捐米捐菜，大家忙了一整晚沒睡，昨天還隨著媽祖步行到隔壁村的潮洋國小，終於等到鑽轎底的機會，讓村民個個笑得合不攏嘴。

村長廖清福說，他的父親廖居平在世時，當了廿八年的村長，在此期間白沙屯媽祖幾乎年年造訪三條村，但五年前父親過世後，媽祖沒再踏進村裡半步，村民好希望白沙屯媽祖再度造訪，去年他當選村長，心理暗下承諾，一定要幫村民達成願望。

前天下午二點，廖清福率近百位村民在西螺大橋頭等待、跪拜，直到下午四點，媽祖鑾轎出現橋頭，廖清福與村民虔心跪拜，嘴裡唸唸有詞，希望媽祖再來村裡走一遭。沒想到神轎在他們身後「定向」，經過前後左右擺盪，真的轉往右邊的三條村而去，晚間還駐駕三條國小。

媽祖雖來到三條村，但最難鉅的任務卻來臨了！三條村只有一千三百多人，一時間擁入四萬多名跟隨媽祖進香的信徒，村民自動讓出自己客廳供信徒歇腳、睡覺，婦女則到村長辦公室集合，現場搭起大伙房，各方捐來米、菜、瓜果，還有人自動到北斗鎮、西螺鎮的大賣場採買，清晨兩點開始煮稀飯，炒菜。廖清福說，稀飯煮了數十桶，用了近兩百公斤的米，醬瓜、麵筋買了好幾十箱，「我已來不及記帳，反正村民一直捐物資」。

全村動員 張羅四萬份早膳

昨天清晨六點媽祖起駕，三條村民跟著媽祖隨行，來到隔壁潮洋村潮洋國小，只見媽祖鑾轎就停在司令台上休息約十分鐘，再起駕時，媽祖鑾轎竟然在小小的司令台「跳起舞來」，隨行的許姓信徒說，媽祖在「答謝大家」，這儀式叫「衝」，來到大廟，媽祖會「三進三出」，但司令台空間小，只能「就地衝」，搖上搖下。

鑾轎下司令台後在操場遶行一圈，三條村和潮洋村民趕緊來「鑽轎底」。村民笑開懷，直說「為了媽祖，整晚沒睡，一早又能鑽轎底，太開心了」。

廣告
  • 廖清福率村民跪求白沙屯媽祖造訪。（記者顏宏駿攝）

    廖清福率村民跪求白沙屯媽祖造訪。（記者顏宏駿攝）

  • 颱風受損溫室改建，門檻過高，經立委陳素月提案放寬，農委會從善如流，葡萄農樂開懷。（記者顏宏駿攝）

    颱風受損溫室改建，門檻過高，經立委陳素月提案放寬，農委會從善如流，葡萄農樂開懷。（記者顏宏駿攝）

  • 白沙屯鑾轎”衝”司令台。（記者顏宏駿翻攝）

    白沙屯鑾轎”衝”司令台。（記者顏宏駿翻攝）

  • 迎接蜂湧而來的媽祖信徒，田中鎮民總動員，炒大麵餵飽隨行信徒。（翻攝自臉書「田中人」網站）

    迎接蜂湧而來的媽祖信徒，田中鎮民總動員，炒大麵餵飽隨行信徒。（翻攝自臉書「田中人」網站）

  • 白沙屯媽祖駐駕三條國小。（記者顏宏駿翻攝）

    白沙屯媽祖駐駕三條國小。（記者顏宏駿翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
送自己退休禮 58歲男完成徒步環島

五十八歲張德焜送給自己的退休禮物，不是出國玩，而是推著推車徒步環島廿九天，工作三十多年每天早出晚歸，沒有機會遊行，他說，用雙腳踩在台灣土地感…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：〈中部〉三條村上百人跪求 白沙屯媽來了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.