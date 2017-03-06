〈中部〉芥菜一顆賣5元 菜農哀交個朋友啦

2017-03-06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕中南部氣候穩定，適合蔬菜生長量多價跌，雲林斗南菜農許和順不捨三千多顆芥菜耕鋤，昨天在田間現採現賣一顆五元，許和順無奈說，「賠錢也比暴殄天物好！」

許和順務農三十多年，二期水稻收成後栽種青花菜、芥菜等裡作作物，春節前栽種三千多株芥菜約一分多地，生長期間氣候穩定，尤其中南部氣溫偏高，作物生長快，芥菜原本三個多月才能收成，這次不到三個月即成熟。

許和順表示，市場拍賣價一公斤僅十五、十六元，扣除紙箱、運費沒有利潤，前幾天自己在傳統市場販售一顆十元，但乏人問津，整個上午只賣一、二十顆，芥菜成熟沒有收成纖維會變粗、口感及甜度都不好，接著就會開花，最近幾天一定都要採收。

不捨父親辛苦栽種的芥菜耕鋤，許和順的兒子許榮聰在臉書社團ＰＯ文芥菜現採現賣一顆五元，盼大家能多吃芥菜支持菜農。

許和順表示，三個月前栽種一顆菜苗二元，肥料等成本一分地要好幾千元，一顆五元是賠錢賣，但實在捨不得耕鋤，或任其腐爛，便宜賣也當交朋友。