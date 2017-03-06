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〈中部〉送自己退休禮 58歲男完成徒步環島

2017-03-06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕五十八歲張德焜送給自己的退休禮物，不是出國玩，而是推著推車徒步環島廿九天，工作三十多年每天早出晚歸，沒有機會遊行，他說，用雙腳踩在台灣土地感受台灣人的熱情、美景真得太棒了。

張德焜在台電公司外包商工作三十多年，雖然只有國中畢業，為了做好工作，他努力精進專業技術，取得線路裝修甲級、電纜裝修乙級等專業證照，工作盡責又認真。

第一份工作一做三十多年，張德焜笑說，「在公司吃的飯比在家裡吃得多！」

張德焜因為三個兒子都已就業，重擔減輕，春節前跟老闆口頭提出退休，二月五日即從雲林斗六住家出發，推著自己設計打造的手推車徒步環島，沒有導航、手機也是舊式手機。

推車白天裝睡袋、簡單衣物、蚊帳等雜物，晚上則變成床，廿九天遇到寒流、下雨張德焜都以推車為床，睡在消防局、派出所、加油站、牌樓下、火車站及高架橋下，洗澡則借用派出所、消防隊或廟宇，也曾在產業道路旁水溝洗戰鬥澡。

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  • 送給自己的退休禮物，五十八歲張德焜（左四）徒步環島廿九天，親友們到西螺大橋迎接。（記者黃淑莉攝）

    送給自己的退休禮物，五十八歲張德焜（左四）徒步環島廿九天，親友們到西螺大橋迎接。（記者黃淑莉攝）

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送自己退休禮 58歲男完成徒步環島

五十八歲張德焜送給自己的退休禮物，不是出國玩，而是推著推車徒步環島廿九天，工作三十多年每天早出晚歸，沒有機會遊行，他說，用雙腳踩在台灣土地感…

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