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〈中部〉嘉縣農會版圖 全國唯一綠大於藍

2017-03-06

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣十七個鄉鎮市區農會理、監事完成改選，除義竹鄉維持正藍軍，東石鄉與布袋鎮色彩較中立外，其餘都由泛綠陣線拿下，形成「綠中一點藍」的農會版圖，嘉義縣也是全國縣市農會中唯一綠大於藍的縣市。

嘉義縣十七個鄉鎮市區基層農會，以往雖然都是國民黨的天下，但呈現黃、林派及蕭家班三足鼎立局面，不過隨著蕭家班在嘉義縣式微，而目前蕭家班勢力也幾乎完全撤離嘉義縣，但仍固守嘉義市農會。

藍軍只守住義竹鄉

嘉義縣林派結合民進黨後，在林派掌門人陳明文運籌帷幄下，從黃派手中拿回縣農會，十七個鄉鎮市區農會更是大有斬獲，就算沒有辦法攻城掠地，也用以戰逼和等手法和對手結盟，藍軍遭逐一瓦解，目前只能守住義竹鄉。

本屆十七個鄉鎮市區理、監事改選後，綠軍占絕對優勢者有十三個，義竹鄉理、監事綠藍比，分別為三比六和一比二，也是綠軍唯一居於下風的農會；東石鄉、布袋鎮原本由藍營掌舵，兩位將蟬聯的總幹事也都具有泛藍背景，但在綠軍長年的交好政策下，立場保持中立。

民雄空前藍綠大和解

本屆十七個鄉鎮市區農會代表選舉，發展最戲劇化的要算民雄鄉農會，從黃、林兩派到藍綠惡鬥長達四十年，最近幾屆選舉，民進黨雖久攻不下，但國民黨籍總幹事涂文生也元氣大傷，若這次代表選舉再戰，雙方都無法穩操勝算，還得付出慘重代價，最終促成空前的藍綠大和解。

民雄鄉農會代表選舉在彼此讓利的平和情況下，四十五個代表席次同額競選，理、監事改選結果，綠藍比分別是五比四和二比一，雖說綠軍取得理、監事會主導權，但總幹事禮讓涂文生續任，藍綠共治情況下，涂文生的黨派色彩也將趨於中立，綠軍無形中又攻下民雄鄉農會。

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