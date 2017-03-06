〈中部〉虎尾溪堤砍92棵樹 公所：造新地景

2017-03-06

民眾諷口湖種新苗 虎尾卻砍老樹

〔記者詹士弘／虎尾報導〕虎尾鐵橋旁虎尾溪堤上的整排行道樹全被砍光，民眾在臉書貼文指縣府剛在口湖辦植樹活動，虎尾卻在砍樹，很諷刺！虎尾鎮公所昨天出面喊冤，強調砍除的黃槿不易維護，樹根會影響堤防，將更換為黃花風鈴木，創造虎尾新地景。

虎尾溪堤防上旁整排的行道樹幾乎被連根拔起，由於這些樹已經種植廿、卅年，突然遭全面剷除，引起民眾關切，加上前天縣府才在口湖舉行植樹活動，一邊砍老樹、一邊植新苗，引起非議。

臉書上正反意見兩極，有人認為「這麼大也要等廿、卅年，真令人心痛 ，縣長講什麼環保，都是騙人。」「只會砍樹…等等又出來說包商出的包啊！」「這種修法是便宜行事吧！」；也有網友表示，「樹還會長出來，生命力超級強，而且長的又快。」「這種樹會一直往外長，影響用路安全。」「這樹種是真的不適合堤防當行道樹的⋯⋯」

公所：汰換不適合的黃槿 改種風鈴木

虎尾鎮公所機要秘書曾 出面解釋，指虎尾溪堤沿岸行道樹由第五河川局管理種植，砍除的黃槿共九十二棵，該樹種長的很快，落葉影響地面及相關環境，維護不易且不具觀光價值，四年前就有民眾向公所建議更換樹種，經鎮長林文彬向五河局反映，決定樹種更換計畫，共計兩期，目前進行的是第二期工程。

曾 表示，公所也提出虎尾河堤公園的構想，爭取三千萬元整建環境，打造涼亭、座椅，搭配未來防堤新栽種的黃金風鈴木，營造虎尾新的迎賓景點；而從虎尾平和橋至肉品市場的防汛道路，也將轉為一般道路使用。