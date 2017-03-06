〈中部〉虎尾溪堤砍92棵樹 公所：造新地景
2017-03-06
民眾諷口湖種新苗 虎尾卻砍老樹
〔記者詹士弘／虎尾報導〕虎尾鐵橋旁虎尾溪堤上的整排行道樹全被砍光，民眾在臉書貼文指縣府剛在口湖辦植樹活動，虎尾卻在砍樹，很諷刺！虎尾鎮公所昨天出面喊冤，強調砍除的黃槿不易維護，樹根會影響堤防，將更換為黃花風鈴木，創造虎尾新地景。
虎尾溪堤防上旁整排的行道樹幾乎被連根拔起，由於這些樹已經種植廿、卅年，突然遭全面剷除，引起民眾關切，加上前天縣府才在口湖舉行植樹活動，一邊砍老樹、一邊植新苗，引起非議。
臉書上正反意見兩極，有人認為「這麼大也要等廿、卅年，真令人心痛 ，縣長講什麼環保，都是騙人。」「只會砍樹…等等又出來說包商出的包啊！」「這種修法是便宜行事吧！」；也有網友表示，「樹還會長出來，生命力超級強，而且長的又快。」「這種樹會一直往外長，影響用路安全。」「這樹種是真的不適合堤防當行道樹的⋯⋯」
公所：汰換不適合的黃槿 改種風鈴木
虎尾鎮公所機要秘書曾 出面解釋，指虎尾溪堤沿岸行道樹由第五河川局管理種植，砍除的黃槿共九十二棵，該樹種長的很快，落葉影響地面及相關環境，維護不易且不具觀光價值，四年前就有民眾向公所建議更換樹種，經鎮長林文彬向五河局反映，決定樹種更換計畫，共計兩期，目前進行的是第二期工程。
曾 表示，公所也提出虎尾河堤公園的構想，爭取三千萬元整建環境，打造涼亭、座椅，搭配未來防堤新栽種的黃金風鈴木，營造虎尾新的迎賓景點；而從虎尾平和橋至肉品市場的防汛道路，也將轉為一般道路使用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
送自己退休禮 58歲男完成徒步環島
五十八歲張德焜送給自己的退休禮物，不是出國玩，而是推著推車徒步環島廿九天，工作三十多年每天早出晚歸，沒有機會遊行，他說，用雙腳踩在台灣土地感…
網友回應
熱門新聞
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 汪小菲飯店爆無照營業 大S：他的挫折非常大
- 2台灣毒販 遭印警圍捕 1死
- 《TAIPEI TIMES 焦點》No independence for Taiwan, HK: Li
- 經典賽今開打 南韓出戰以色列 賽事預告與轉播
- 新聞幕後》美中這樣對話
- 洪雪芬／鐵籠
- 自由廣場》開戰吧！馬英九
- 沒有最強只有更強 高國豪二奪MVP
- 冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押
- 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
- HBL》冠軍戰出場秀酷炫 首創3D投影
- 侯昌明爆老婆花錢不看價錢 還會「作假帳」
- 挺川大遊行 與反對者爆流血衝突
- 中國GDP成長目標剩6.5% 去產能、防泡沫成重點
- 廖文揚中繼闖關 投滿5局
- 〈國際現場〉寶獅雪鐵龍將收購歐寶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Interest rate phase-out plan unchanged
- 〈50 Plus〉更年期之後 更豁達
- 自由廣場》中興大學這一堂公民課
- 毒品處理危機 衝擊高層人事佈局
- 英女王每天吃什麼 皇家菜單大揭密
- 小賈當人體高爾夫球座 險被紅髮艾德打爛帥臉
- 首爾經典傳真》孵蛋容易養蛋難
- NBA》豪奪18分 仍難補破網
- 英核電廠除役 年預算千億
- 〈品牌故事〉董事長捲褲管入窯 造就冠軍磁磚
- 理光頭奪影后 尤莉亞《天堂》飆演技
- 〈婚姻研究院〉少年夫妻 老來伴
- VIXX隊長N獨會台粉 陽明山看夜景爽被招待
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Office reiterates commitment to workers’ rights
- 自由廣場》老共已認輸，老Ｋ還在「地動山搖」？
- 川普指控大選竊聽 歐巴馬斥完全不實
- 蘆洲大樓火警1女昏迷送醫 現場持續搶救中
- 首座風機碼頭 落腳台中
- MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
- 陳師孟：將彈劾黨國思想司法官
- 壽星1局爆 嘟嘟今「修」練
- 重建修道院啤酒廠 義國神父募款
- 川普揚言課稅 中企加快在美建廠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉虎尾溪堤砍92棵樹 公所：造新地景
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分