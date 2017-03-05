〈南部〉曾是成大電影院 青年館拆了
2017-03-05
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市救國團辦公廳舍及成大里活動中心舊址拆了，未來將做為停車場，該里活動中心前身就是青年館，曾經是輝煌過的老戲院。文史工作者陳坤毅說，「現在成大學生看電影都要特地跑到威秀、新光、國賓等影城，但大家應該都難以想像，以前要看電影在育樂街就看得到了！」
陳坤毅表示，成大里活動中心前身是興建於一九五○年代的「青年館」戲院，為中國青年反共救國團本部，一樓是辦公空間，二樓以上是約五百人的集會堂電影院，是四、五十年前府城重要電影院之一，據說以前分布在全台各地的救國團團部，只有台南市附設觀影空間。
他表示，這棟建築設計者是成大建築系金長銘教授，簡潔有力的外觀，是台南戰後現代主義建築的代表作品之一，主要入口位於育樂街，當時大學路尚未開闢，在那個年代是許多成大學生、高中生休閒娛樂的熱門地點，更是情侶約會勝地，與附近的漫畫出租店、撞球店形成很重要的娛樂消費地帶，青年館看電影更是許多成大老校友共同回憶，青年館戲院曾有段放映二輪片的日子，約於一九八○年代後就不經營電影放映，後來被改為成大里活動中心。
以前週六憑學生證看電影不用錢，據說在外租屋的學生還會帶著鄰居的小朋友憑證免費觀影，常常可見兩三個小朋友尾隨著學生進場。
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曾是成大電影院 青年館拆了
台南市救國團辦公廳舍及成大里活動中心舊址拆了，未來將做為停車場，該里活動中心前身就是青年館，曾經是輝煌過的老戲院。文史工作者陳坤毅說，「現在…
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