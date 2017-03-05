〈南部〉「虎頭埤八景」新唱 新化音樂家譜曲

2017-03-05

〔記者劉婉君／台南報導〕新化虎頭埤曾是「台灣十二名勝」之一，清朝秀才王則修更曾寫下「虎頭埤八景」讚頌美景，今年適逢虎頭埤建造一百七十年，也是王則修一百五十歲冥誕，出身新化的音樂家楊文男應新化區公所之邀，為「虎頭埤八景」譜曲，將於十一日下午三時，在楊逵文學館舉辦的「楊逵春光紀念音樂會」中發表。

現年七十二歲的楊文男，在國立藝專畢業後，即擔任台灣省交響樂團巴松管首席樂手，廿歲離開新化奮鬥，每次跟同學、朋友介紹故鄉時，最常想起的就是台灣第一座水庫—虎頭埤，去年應邀為王則修的古詩「虎頭埤八景」作曲時，他除了領會其中的意境，也會回想起兒時在虎頭埤遊玩的童年記憶，以類似童謠的曲風創作，讓歌曲更容易朗朗上口。

楊文男說，小時候常到虎頭埤遊玩，游泳、釣魚，中午就在涼亭睡午覺，虎頭埤是天然美景，台南關子嶺有吳晉淮創作的「關仔嶺之戀」，虎頭埤卻一直無人創作主題曲，希望「虎頭埤八景」也可以成為許多民眾喜歡傳唱的歌，更期盼未來有人為虎頭埤另作新曲。

「楊逵春光紀念音樂會」今年已連續第十五年舉辦，將由楊文男室內管弦樂團演奏、新化國小合唱團老師蘇青宏獨唱「虎頭埤八景」；並將演唱由台語作家李勤岸、新化子弟林得恩作曲的「用鋤頭寫詩—寫給楊逵」，金馬影帝歐威的女兒、新化國小音樂老師黃詩媛，也為「壓不扁的玫瑰花」重新編曲，當天將由四位新化國小老師重唱。